A guardare il grafico di Banco Desio e della Brianza si rimane abbastanza colpiti di quanto sia stato ed è importante il livello in area 3 euro. Le quotazioni, infatti, sono mesi che si muovono intorno a questo livello senza riuscire a prendere una direzione precisa. I movimenti che hanno allontanato le quotazioni da questo livello, però, sono sempre stati legati a eventi particolari. Ad esempio, l’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha determinato una forte escursione, poi rapidamente rientrata.

Altro aspetto sorprendente è quanto successo nel corso della seduta del 7 luglio. Con un indice principale che guadagna oltre il 3%, le quotazioni di Banco Desio e della Brianza sono rimasta invariate.

A questo punto, la volatilità ai minimi potrebbe preludere a un forte movimento del titolo Banco Desio e della Brianza.

Il superamento di area 3,2225 euro potrebbe aprire le porte al superamento di area 3,55 euro, prima, e al raggiungimento di area 4,08 euro, poi. Quest’ultimo livello, in particolare, rappresenta la massima estensione rialzista. Qualora, invece, le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto area 2,86 euro potremmo assistere a un’accelerazione ribassista. In questo caso gli obiettivi sono indicati in figura dalla linea tratteggiata.

La valutazione del titolo Banco Desio e della Brianza

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato per la valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo è sopravvalutato. Nulla di particolarmente drammatico, ma comunque trattasi di un titolo bancario più costoso rispetto ai suoi competitors. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di poco superiore al 20%.

Tuttavia, va osservato che nell’ultimo anno Banco Desio e della Brianza è stato tra i migliori del suo settore di riferimento (le cosiddette banche locali). Con una performance negativa per circa il 7%, si colloca dietro Banca IFIS e Credem. Quest’ultimo è l’unico titolo del settore con performance positiva.

Di particolare interesse, però, è il rendimento del dividendo. Alle quotazioni attuali, infatti, ci si aspetta un rendimento di oltre il 4,5% che, tuttavia, è inferiore alla media del settore di riferimento.

La volatilità ai minimi potrebbe preludere a un forte movimento del titolo Banco Desio e della Brianza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco Desio e della Brianza (IT:BDB) ha chiuso a 3,00 euro la seduta del 7 luglio, invariato rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale

Approfondimento

