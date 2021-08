La vitamina B17 usata contro il cancro potrebbe essere nociva

La vitamina B17 chiamata anche laetrile, amigdalina o con il suo nome scientifico D-mandelonitrile-bD-glucosido-6-bD-glucoside si trova in piccole dose nei semi, nelle noci e nelle piante. In realtà non è una vitamina ma un farmaco derivato da sostanze vegetali. Inoltre, la vitamina B17 usata per il cancro potrebbe essere nociva. Infatti, nel 1920, il dottore Ernst T. Krebs formulò la teoria secondo qui la vitamina B17 era efficace per combattere il cancro, ma era tossica per gli esseri umani.

Le ricerche sono andate avanti nel tempo. Nel 1977, però, la FDA pubblico una dichiarazione definendo la vitamina B17 non sicura per il genere umano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, in Messico sono disponibili trattamenti con farmaci contenenti la vitamina B17. Tuttavia, la FDA è del parere che non ci sono prove attendibile che questa vitamina possa curare il cancro.

Uno studio del 2020 riporta che la vitamina B17 può aiutare a prevenire lo sviluppo del cancro, ma sono necessari ulteriori studi clinici che dimostrino che l’amigdalina è effettivamente efficace nella cura dei tumori.

Inoltre, due recenti studi lanciano l’allarme su:

La vitamina B17 usata per il cancro potrebbe essere nociva

Gli effetti collaterali della vitamina B17 sono gravi e potrebbero causare l’avvelenamento da cianuro.

L’amigdalina è il composto della vitamina B17 e si trova in molti alimenti. Inoltre, una persona che assume compresse di laetrile, deve evitare il consumo di questi alimenti perché contengono vitamina B17. Nello specifico gli alimenti sono:

nocciole;

carote;

mandorle crude;

noccioli di frutta schiacciata;

fagioli

albicocche;

sedano;

pesche;

semi di lino.

Questi alimenti generalmente sono sicuri, perché i livelli di amigdalina sono molto bassi. Tuttavia, bisogna fare attenzione se si assumono farmaci a base di laetrile.

Approfondimento

Scoperta rivoluzionaria che potrebbe avere un seguito su farmaco che riduce rapidamente il cancro al seno