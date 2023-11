Eurospin fa impazzire tutti con questo giubbotto glamour a soli 32,99 euro: caldo e confortevole per l’inverno

Vuoi stare al caldo in inverno senza rinunciare allo stile? Allora non lasciarti scappare questo bellissimo giubbotto in eco pelliccia proposto da Eurospin questa settimana. Scopri le sue caratteristiche.

Negli ultimi giorni le temperature stanno calando in tutta Italia. Al Nord è arrivata la neve mentre al Sud si comincia a percepire l’arrivo dell’inverno.

I maglioni e tutti i capi di abbigliamento pesanti sono già nell’armadio ma non lasciamoci sfuggire l’occasione di comprare qualcosa di nuovo.

Con il freddo, la neve e la pioggia, si sa, arrivano anche i primi malanni di stagione. Raffreddore, mal di gola, tosse sono le malattie più comuni. Quindi è importante coprirsi per bene: ma attenzione non dimentichiamo mai di vestirci con stile.

Il bomber sempre di moda

Nel nostro guardaroba invernale non dovrebbe mai mancare un capospalla glamour ma caldo e avvolgente.

Non solo piumini e cappotti, anche il bomber si riconferma il capo più cool dell’inverno. Un giubbotto casual dal taglio corto che ha un fascino vintage.

Il bomber è un capospalla versatile che si può indossare in qualunque occasione. Ha la caratteristica di essere senza collo e avere l’elastico sia ai polsini che in vita.

Il bomber maschile e femminile può essere realizzato con materiali diversi in base all’uso e alla stagione.

Se cerchi un modello di bomber super alla moda e anche in offerta, allora non lasciarti scappare quello proposto da una delle catene di supermercati più famose in Italia. Parliamo dell’Eurospin, una catena di discount con 1.200 punti vendita e più di 20.000 dipendenti. L’Eurospin nasce nel 1993 dall’idea di 4 imprenditori italiani e con l’obiettivo di fornire ai consumatori dei prodotti convenienti ma di ottima qualità.

Eurospin fa impazzire tutti con questo giubbotto glamour anche super economico

Non solo generi alimentari, prodotti per l’igiene e la casa, nel volantino di questa settimana l’Eurospin propone dei bellissimi capi di abbigliamento caldi, per combattere il freddo.

Come, ad esempio, la maglia donna in soft pile di Es Sport, disponibile dalla S alla XL e in colore nero e turchese. Prezzo: 12,99 euro.

Dello stesso marchio troviamo anche il gilet in pile sia per uomo che per donna. I colori sono assortiti e il costo è di 7,99 euro.

Ma torniamo a parlare del bomber. Eurospin ci propone quello del marchio Glissade in eco pelliccia. Caldo, avvolgente e super alla moda. lo trovi nei colori nero e rosa. Un capospalla molto versatile e con cerniera. Eurospin fa impazzire tutti con questo giubbotto glamour che ha un costo di 32,99 euro. Ma attenzione, le quantità sono limitate.

(n.d.r. Trattasi di articolo di informazione gratuita. La Testata non ha alcun rapporto con le aziende citate.)