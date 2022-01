I capelli ricci sono tanto belli quando, spesso, difficili da gestire. Solitamente chi ha i capelli ricci li vorrebbe mossi, e viceversa. Insomma, non si è mai contenti di quello che si ha.

La verità, però, è che avere i capelli ricci, soprattutto in alcune situazioni, può essere un vero e proprio vantaggio. Ad esempio, quando i capelli si indeboliscono, e diventano deboli e fragili, averli ricci o mossi può far sembrare la nostra chioma più folta e voluminosa.

Il vero trucchetto, però, è saper acconciare i propri capelli al meglio, scegliendo l’acconciatura che valorizzi di più la nostra capigliatura. Scopriamo insieme questo taglio perfetto anche per chi ha pochi capelli.

La vita inizia a 50 e 60 anni con questi tagli corti ricci, perfetti anche per chi ha pochi capelli

La genetica o il tempo che passa influiscono molto sullo stato di salute del nostro capello. C’è chi nasce con i capelli fini, sottili e deboli, e chi, invece, impara a conoscere questa situazione solo con l’andare degli anni.

A volte, invece, può succedere di avere i capelli rovinati a causa dei tanti trattamenti, come tinte o l’utilizzo di ferri caldi. In generale, però, ricordiamoci che per curare capelli rovinati da tinte, piastre, phon basta 1 solo e semplice rimedio naturale.

Le regole per chi ha i capelli ricci

Il trucchetto reale per chi ha i capelli ricci è utilizzare un esaltatore di ricci, da stendere sui capelli e modellare direttamente con le mani. Il prodotto, solitamente schiumogeno, deve essere massaggiato a lungo con le mani, per modellare i ricci. Ogni ciocca andrà trattata come una molla, che potremo anche arrotolare direttamente con le dita. Infine dovremo utilizzare un diffusore per asciugarci.

Passiamo, ora, al taglio. Avere il taglio giusto, infatti, può cambiare totalmente il nostro viso, farà sembrare i nostri capelli più sani e nutriti e li rafforzerà.

Ecco il taglio migliore per chi ha capelli corti e ricci

Le acconciature più belle sono anche quelle che non richiedono troppo dispendio di tempo e di fatica. Tra i mille impegni quotidiani, non si ha mai troppo tempo da dedicare ai capelli. Questo taglio, però, è perfetto anche sotto questo punto di vista.

Si tratta del curly pixie cut, ovvero il pixie ma in versione riccia. È un taglio corto, affascinante, ma molto versatile e divertente, e che, oltretutto, ringiovanisce il viso. Infatti è tra i tagli perfetti per chi ha 50 anni e vuole dimostrarne 10 in meno.

Chi ha i capelli ricci amerà questo taglio, perché è perfetto anche quando i capelli sono in disordine o un po’ spettinati. Il curly pixie cut può essere anche più “androgino” se portato sfumato sui lati, ma c’è anche chi lo porta asimmetrico, con un ciuffo anni ’80 laterale e più corto sul retro.

Perfetto per chi ha una chioma non molto folta

Questo taglio è perfetto anche per chi ha pochi capelli. Infatti, i ricci portati in questo modo daranno ancora più volume alla nostra chioma, andando a nascondere quelle zone in cui i capelli sembreranno più radi. Dunque, ecco perché la vita inizia a 50 e 60 anni con questi tagli corti ricci, perfetti anche per chi ha pochi capelli.