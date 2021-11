Già ad agosto vedevamo un quadro grafico impostato al rialzo con le azioni Carel Industries che sarebbero potute salire di circa il 115%. La storia, però, è andata diversamente con il titolo che è andato incontro a un repentino cambiamento di fronte con un ribasso di qualche settimana che ha portato a una discesa di circa il 20%. La reazione dei rialzisti, però, non si è fatta attendere con un’immediata ripartenza che ha portato a un rialzo di circa il 20% in una sola settimana. Quindi, la violenta reazione dei tori potrebbe preludere a un rialzo di circa il 70% per le azioni Carel Industries.

Come si vede dal grafico, infatti, il primo ostacolo lungo il percorso rialzista in area 24,4 euro è stato superato. Adesso le azioni Carel Industries puntano al I obiettivo di prezzo in area 28,9 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 36,2 euro. La massima estensione rialzista, poi, si trova in area 43,5 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di circa il 70%.

I ribassisti, invece, prenderebbero nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 24,4 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero, come minimo, ritornare in area 20 euro. Gli obiettivi più precisi di un eventuale ribasso si potranno calcolare solo a inversione avvenuta.

Lo scenario più probabile per Carel Industries

Che il rialzo sia lo scenario più favorito si evince anche dai dati trimestrali che la società ha pubblicato nei mesi scorsi. I dati relativi al secondo trimestre del 2021, infatti, hanno mostrato un EPS (utile per azione) a 0,14 euro in aumento rispetto al livello di 0,083 euro riportato nello stesso periodo del 2020. Più in generale l‘azienda ha riportato un forte risultato del secondo trimestre con un miglioramento dei guadagni (+55%), delle entrate (+28%) e dei margini di profitto (13% vs 11% del 2020).

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 20%.

La violenta reazione dei tori potrebbe preludere a un rialzo di circa il 70% per le azioni Carel Industries: le indicazioni dell’analisi grafica

Carel Industries (MIL:CRL) ha chiuso la seduta del 2 novembre a 25,7 euro in rialzo del 2,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale