La view di UBS sui mercati. Il giudizio degli analisti su Apple

Di ora in ora la questione mediorientale sta assumendo toni davvero preoccupanti. C’è un botta e ripsosta fra Israele e l’ Iran nostante gli interventi distensivi della comunità internazionale. Il rischio che la situazione possa sfuggire di mano è davvero molto alto. Frattanto i mercati hanno iniziato una discesa che era nell’aria da qualche settimana.

La view di UBS sui mercati

UBS ha sottolineato che nonostante il recente aumento dei prezzi delle azioni negli ultimi sei mesi, i titoli potrebbero entrare in un periodo di stabilità senza importanti oscillazioni dei prezzi. La banca d’investimento ha attribuito questa previsione ai dati sull’inflazione, che sono risultati più alti del previsto, mettendo in discussione l’ipotesi di una situazione economica ottimale negli Stati Uniti.

Gli analisti di UBS hanno indicato che, nonostante le forti incertezze legate alle tensioni geopolitiche, il contesto economico generale rimane favorevole agli investimenti con un alto potenziale di rendimento. Questo contesto è caratterizzato da una crescita economica moderata, da una riduzione graduale dell’inflazione e dalla disponibilità della Federal Reserve a ridurre i tassi d’interesse se necessario. La view di UBS sui mercati è quindi abbastanza ottimista.

Nonostante la possibilità di stabilità nei prezzi delle azioni, UBS ha consigliato agli investitori di esplorare opportunità in altri settori oltre a quello tecnologico, come il settore sanitario e le società a piccola capitalizzazione negli Stati Uniti. La banca ha inoltre suggerito che l’attuale rendimento dei titoli del Tesoro americano a 10 anni rappresenta un punto di ingresso interessante per gli investimenti in obbligazioni di alta qualità, considerando le incertezze presenti nel mercato.

Il giudizio degli analisti su Apple

Gli analisti di Needham & Company hanno identificato due principali ragioni che scoraggiano gli investitori dall’acquistare le azioni di Apple (NASDAQ:AAPL). Il valore del titolo della società produttrice di iPhone è diminuito quest’anno a causa delle sfide che sta affrontando. La riduzione della domanda di prodotti e l’aumento della concorrenza hanno contribuito a questo calo del valore del titolo.

Secondo gli analisti di Needham, la riluttanza degli investitori ad investire in queste azioni è attribuibile principalmente alle “previsioni di crescita deboli o potenzialmente in calo” di Apple e ai previsti maggiori costi associati al finanziamento dei progressi nella tecnologia dell’Intelligenza Artificiale.

Essi hanno rivisto le previsioni finanziarie di Apple per il secondo trimestre del 2024, tenendo conto del calo delle vendite di iPhone e delle difficoltà di mercato in Cina. Tuttavia, riconoscono una parziale compensazione dovuta al previsto aumento dei ricavi dei prodotti iPad e Mac.

Nonostante questi problemi, gli analisti di Needham hanno mantenuto una raccomandazione Buy e un obiettivo di prezzo di 220 dollari per il titolo Apple. Essi sostengono che, nonostante le sfide attuali, l’accesso di Apple a oltre 1,25 miliardi di consumatori tra i più abbienti al mondo e il loro utilizzo attivo di più di 2,2 miliardi di dispositivi al giorno, per una media di 5 ore, sia un fattore importante nel valutare il valore di mercato, l’autorità dei prezzi e la durata del vantaggio competitivo della società.

Qual’è invece il consenso degli analisti su queste azioni come riportato dal sito Marketscreener?

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 45

Ultimo prezzo di chiusura 172,7 USD

Prezzo obiettivo medio 199,9 USD

Differenza / Target Medio +15,77%

Lo studio del grafico

Fino a quando non si ssisiterà a un’inversione rialzista su base settimanale (al momento il punto di inversione è dato da ritorni sopra 178,36 su base settimanale (livello che cambierà di settimana in settimana), l’obiettivo primo potrebbe essere posto verso la media mobile a 200 settimane che oggi transita a 146,60.

