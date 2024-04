Dove potrebbe essere diretta ora Wall Street? Quanto valgono AMD e Intel?

Si stanno combinando alcuni elementi che potrebbe essere a sfavore di ulteriori rialzi di breve termine per i mercati internazionali. Nei giorni scorsi, era stato raggiunto un livello di ipercomprato sui principali indicatori dell’analisi tecnica classica e contestualmente si erano affollate delle divetgenze negative. Frattanto, i segnali di venerdì scorsi sono stati ribassisti e al momento non se ne ravvisa inversione. A questi elementi si è aggiunta l’aggravarsi della questione mediorientale e ancora prima l’incertezza circa i tagli dei tassi di interesse. Alla luce di questi fatti appena indicati, dove potrebbe essere diretta ora Wall Street?

AMD e Intel: news e le valutazioni degli analisti

La Cina ha intensificato gli sforzi per ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera, annunciando piani per eliminare i produttori di semiconduttori statunitensi dalla propria rete di telecomunicazioni entro il 2027, come riportato nei giorni scorsi dal Wall Street Journal. Il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha dato indicazioni alle principali società di telecomunicazioni cinesi di cessare gradualmente l’uso di microchip stranieri entro la scadenza stabilita, mettendo a rischio le aziende statunitensi di semiconduttori come Intel Corporation e Advanced Micro Devices.

Questo annuncio ha influenzato i mercati finanziari, con le azioni di Intel Corporation e Advanced Micro Devices che nei giorni scorsi hanno subito dei cali. Le società di telecomunicazioni di proprietà statale cinesi sono state incaricate di identificare e sostituire i semiconduttori stranieri nei loro sistemi, in modo da ridurre la dipendenza da fornitori esterni.

Queste azioni della Cina si inseriscono in un contesto più ampio di crescente tensione con gli Stati Uniti nel settore tecnologico, con legislatori statunitensi che impongono restrizioni alle apparecchiature e ai microchip cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Le politiche della Cina mirano a rafforzare le proprie capacità di produzione interne e a ridurre la dipendenza da fornitori stranieri, con conseguenze già visibili sulla presenza delle aziende statunitensi di software e hardware nel mercato cinese.

Come valutano gli analisti Intel e AMD?*

AMD

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 48

Ultimo prezzo di chiusura 163,3 USD

Prezzo obiettivo medio 196,1 USD

Differenza / Target Medio +20,09%

Intel

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 46

Ultimo prezzo di chiusura 35,69 USD

Prezzo obiettivo medio 46,23 USD

Differenza / Target Medio +29,53%

Dove potrebbe essere diretta ora Wall Street? Come si potrebbe mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del giorno 15 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

37.735,11

Nasdaq C.

15.885,02

S&P500

5.061,821.

La tendenza in corso è ribassista e questa potrebbe cambiare con una chiusura di questa settimana superiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Fino a quando non cambierà lo swing in corso, gli obiettivi di breve termine (1/3 mesi) potrebbero essere i seguenti:

Dow Jones

36.620 e poi area 35.940;

Nasdaq C.

15.044 e poi 13.760

S&P500

5.097/4.990, e poi area 4.754 punti.

