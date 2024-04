I mercati potrebbero continuare a scendere: i livelli da monitorare nei prossimi giorni

Olli Rehn, consigliere della Banca Centrale Europea (BCE), ha indicato che le prospettive di un taglio dei tassi d’interesse a giugno dipendono dalla stabilità della situazione geopolitica, che a sua volta influenza i prezzi dell’energia e l’inflazione. La BCE ha recentemente aperto alla possibilità di un taglio dei tassi a giugno, ma Rehn ha sottolineato che ciò dipenderà dal rallentamento dell’inflazione come previsto, presupponendo che non ci siano ulteriori complicazioni, come tensioni geopolitiche aggiuntive nel Medioriente o con la Russia, che potrebbero influenzare i prezzi dell’energia.

Anche se alcuni colleghi di Rehn hanno espresso il sostegno a ulteriori tagli dei tassi dopo giugno, Rehn stesso non ha fatto dichiarazioni in tal senso. Ha chiarito che la BCE prende decisioni sui tassi d’interesse riunione dopo riunione, valutando le informazioni più recenti senza vincolarsi a un tasso d’interesse specifico in anticipo.

La dichiarazione di Rehn suggerisce che la BCE adotterà un approccio prudente, valutando attentamente l’andamento dell’inflazione e monitorando da vicino le condizioni geopolitiche prima di prendere decisioni sulla politica dei tassi d’interesse. La stabilità geopolitica, in particolare nei contesti del Medio Oriente e della Russia, è un elemento chiave che influenzerà le decisioni future della BCE riguardo ai tassi d’interesse. A queste dichiarazioni si è aggiunta anche la Lagarde ribadendo gli stessi concetti.