La verità su quanto consuma un bollitore elettrico e pregi e difetti

Quanto consuma un bollitore elettrico? Tutti vogliono saperlo ma nessuno trova la risposta! La realtà dei fatti è che ha un prezzo sulla bolletta ben preciso. In più, vedremo i pregi e difetti. Spoiler: non consuma molto, per questo lo abbiamo esaminato e lo suggeriamo come strumento per cucinare volto a risparmiare sulla bolletta.

Seppur molti si chiedano qual è il miglior bollitore elettrico e cosa si può fare con tale elettrodomestico, tanti preferiscono concentrarsi su quale acquistare su Amazon, Kasanova o Ikea per cucinare e mangiare rapidamente.

Invece, c’è chi lo desidera piccolo e chi grande, chi sceglie il migliore e chi punta su quello economico. Tutti, ma proprio tutti, vogliono sapere i consumi sulla bolletta di un bollitore elettrico. Dunque, qual è la verità su quanto consuma un bollitore elettrico? Ha dei vantaggi e degli svantaggi? Quali sono i pro e i contro? Ecco svelato il mistero.

Pregi e difetti

Veloce, pratico, comodo, insomma, il bollitore elettrico è irrinunciabile in cucina. Ma quali sono le caratteristiche che accentuano i punti di forza di tale oggetto rispetto ai punti di debolezza?

La velocità è il primo pregio, accompagnato dal fatto che è comodo e pratico semplicemente perché si spegne anche da solo. Ha delle piccole dimensioni e quindi si adatta ad ogni angolo della casa. Eleganza? Un altro pregio del bollitore elettrico!

I difetti, come ogni cosa, ci sono, purtroppo. Per esempio, possiamo evidenziare il fatto che potrebbe diventare rovente per via dell’acqua bollita a 100 gradi. Per cui, bisogna fare molta attenzione a maneggiarlo. Ustionarsi è possibile ma diversamente si può anche scegliere un bollitore elettrico con il manico isolato.

Ecco la verità su quanto consuma un bollitore elettrico

I consumi in bolletta di un bollitore elettrico, come ogni elettrodomestico per cucinare, vengono scritti sotto forma di costi. In genere, la potenza di questo strumento è di 1200 W.

In proporzione, i consumi annuali dovrebbero aggirarsi intorno ai 1550 kWh. In una giornata in funzione per circa 5 ore potrebbe consumare 1 kWh. Quest’ultimo è circa 50 centesimi.

Quindi, la verità è che il bollitore elettrico consuma 15 euro al mese in bolletta quando viene usato tutti i giorni come descritto.

Rispetto, per esempio, alla caldaia a condensazione, possiamo affermare che il prezzo in bolletta è basso in entrambi i casi poiché questa nuova generazione di elettrodomestici non tradizionali sono volti al risparmio di energia elettrica, come anche la lavatrice e l’asciugatrice.