I mercati potrebbero ripartire già da domani. Guai se non lo faranno?

Inizio di settimana in ribasso. Si torna a scendere? Il rialzo iniziato a metà ottobre è finito? Non crediamo ma come al solito manterremo alta l’attenzione. Scopriamo cosa non deve accadere per far continuare il rialzo.

Nei giorni scorsi abbiamo notato come sui maggiori indici internazionali la media a 21 giorni abbia incrociato al rialzo quella a 50. In contesti similari questo è stato l’inizio di un trend rialzista molto solido. Attenzione però, subito dopo che si è verificato questo pattern i mercati hanno dato solitamente spazio a qualche seduta di consolidamento per scaricare gli eccessi raggiunti. I mercati potrebbero ripartire già da domani, al massimo da mercoledì mattina prime ore di contrattazione. In caso contrario, si assisterà a una discesa fino al 12/13 dicembre prima di lasciare spazio a un successivo rialzo.

La view è che il rialzo iniziato a metà ottobre possa raggiungere un massimo relativo fino al 30 dicembre.

Procediamo per gradi

Alle ore 20:10 della seduta di contrattazione del 5 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.433

Eurostoxx Future

3.949

Ftse Mib Future

24.490

S&P 500 Index

3.995,80.

Giornata che si appresta a chiudere con il segno negativo.

Il rally può ancora continuare

Nel breve termine era stato raggiunto un eccesso e un ritracciamento era nelle logiche delle cose. La profondità di questo movimento verrà decisa fra domani e dopodomani. Durerà fino al 13 dicemmbre, oppure si ripartirà da subito?

I mercati potrebbero ripartire già da domani o scendere fino al 13 dicembre

Difficilmente vedremo ribassi superiori al 3% fino alla prima decade di gennaio. Il rialzo dovrebbe continuare fino al 30 dicembre e poi il 6 gennaio. Intorno a questa data potrebbe iniziare una discesa del 7/10% prima di nuovi rialzi. Da ora alla fine dell’anno riteniamo che i mercati americani performeranno meglio degli altri. Per cavalcare il rialzo di breve quindi si potrebbe preferire le azioni e gli indici americani.

Come stanno andando le previsioni affidabili?