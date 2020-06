La valigetta d’oro che nessuno reclama e vale una fortuna. In Svizzera da ottobre scorso è depositata presso la procura di Lucerna una valigetta davvero speciale: sia per il contenuto che per il valore. La valigetta d’oro che nessuno reclama e vale una fortuna è stata ritrovata su un convoglio ferroviario sulla linea San Gallo – Lucerna. Un singolare ritrovamento che nessuno rivendica.

Quanto vale la valigetta

Eppure quella valigetta dal peso d’oro di 3 chilogrammi del metallo prezioso non ha ancora un proprietario. Il valore complessivo, stimato, dagli svizzeri è di 170mila euro, ma nonostante il peso e il valore del contenuto, quella valigetta è rimasta abbandonata. A otto mesi di distanza, quella valigetta d’oro che farebbe la fortuna di tutti per il suo valore, giace in una cassaforte in attesa di conoscere il legittimo proprietario.

I dubbi

Aleggiano tanti dubbi a questo punto sul ritrovamento della valigetta piena d’oro. L’unica certezza che non si tratta di una bufala, visto che a diramare un comunicato è stata la stessa Procura di Lucerna. La caccia è solo all’inizio e la notizia sta facendo il giro del mondo. Purtroppo quella linea ferroviaria è frequentata da molti uomini facoltosi. Il mistero continua perché nessuno si è fatto ancora avanti.

Un piccolo tesoro che non passerebbe inosservato: una serie di lingotti d’oro persi da qualcuno ma mai reclamati. Il tempo però scorre e non è che all’infinito si può attendere. Per la legge svizzera, il piccolo tesoro da 170 mila euro può essere reclamato entro cinque anni dal ritrovamento.

Mistero e anomalia avvolgono il caso

In primis come si farà a verificare effettivamente la legittima proprietà? Con i tempi che corrono “presunti” proprietari della valigetta d’oro che nessuno reclama e vale una fortuna potrebbero spuntare come i funghi. Con quali criteri verrà detto un sì oppure un no. I 170mila euro di lingotti d’oro nella mani di chi finiranno? Il mistero continua.