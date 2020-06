Non riscaldate mai due volte questi cibi, potrebbero diventare tossici. Tutti noi riscaldiamo i cibi avanzati dalla cena o dal pranzo. Diciamocelo chiaro, è un’abitudine molto comune. Inoltre, ci sentiamo meno in colpa per gli sprechi di cibo. Conservando gli alimenti e riscaldandoli, non buttiamo via cibo e soldi. Eppure, ci sono delle volte in cui non dovremmo proprio riscaldare alcuni avanzi. Non riscaldate mai due volte questi cibi, potrebbero diventare tossici.

Gli spinaci

Gli spinaci apportano tanti benefici al nostro organismo. Quindi perché rovinare tutto riscaldandoli? Il calore infatti potrebbe rendere tossici i nitrati degli spinaci. Ed ecco che la nostra verdura potrebbe addirittura diventare cancerogena!

Le uova

In realtà non è molto comune riscaldare le uova. Di solito tutti noi le mangiamo al momento. Ma essere precisi e avere tante informazioni, non fa mai male a nessuno. Per questo abbiamo deciso di includerle nella lista dei cibi che non vanno mai riscaldati. Il calore infatti potrebbe rendere tossiche le uova al punto tale da scatenare una guerra intestinale.

I funghi

Riscaldare i funghi è già invece una pratica più comune. Eppure non si dovrebbe mai fare! Questo perché tutte le proteine al loro interno verrebbero annientate. I funghi potrebbero deteriorarsi e darvi non pochi problemi.

Il riso: cotto e mangiato!

Il riso potrà far dispiacere alcuni di voi. Ma è meglio accettare la realtà. Non bisogna mai riscaldare il riso due volte. Specialmente se poi pensate di farlo con il microonde! Questo perché il riso crudo contiene delle spore che non spariscono del tutto a cottura terminata. Se lo mangiate una volta, non avrete alcun problema. Ma se lo lasciate da parte, e lo riscaldate, le spore sopravvissute si moltiplicheranno. Questo potrebbe causarvi una brutta intossicazione alimentare!

Pollo e patate? Una cena buonissima, ma non riscaldata!

Anche pollo e patate non andrebbero mai riscaldati. Il pollo riscaldato potrebbe causarvi un fastidiosissimo mal di pancia. Discorso ancora più complicato per le patate: se riscaldate, si potrebbe scatenare la crescita del botulino, che probabilmente vi manderebbe dritti all’ospedale!

Quindi non riscaldate mai due volte questi cibi, potrebbero diventare tossici! Cercate di fare attenzione. E magari, di preparare porzioni più piccole, così da evitare gli sprechi!