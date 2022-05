L’estate si avvicina e tantissimi italiani sono già alle prese con i programmi per le vacanze estive. Se abbiamo intenzione di raggiungere la tappa desiderata in aereo, questo potrebbe essere il momento migliore per prenotare. Da Ryanair e ITA Airways arrivano sconti importanti sui biglietti per raggiungere tantissime destinazioni nel mondo partendo dall’Italia. Nel caso della prima compagnia, la promozione è valida fino al giorno 5 maggio, mentre per la seconda scopriremo che la scadenza non è importante.

Le promozioni per viaggiare low cost

Potremmo arrivare a realizzare la vacanza dei sogni spendendo solo 30 euro per il viaggio. È ciò che offre la compagnia aerea Ryanair con la promo dal titolo “I migliori viaggi estivi”. Partendo da una selezione di aeroporti italiani, è possibile raggiungere tantissime destinazioni a partire da 14 euro per il biglietto di sola andata.

Ad esempio, partendo da Alghero è possibile raggiungere Budapest da 16,29 euro o Londra da 20,19 euro. Da Napoli è disponibile Zagabria da 14,74 euro e, per poco più, Marsiglia, Bruxelles, Tallinn e Copenaghen. Da Roma Ciampino sono disponibili Palma, Malta e, da 25 euro, Edimburgo e Manchester.

Tutte le offerte presenti valgono solo sui voli con data di viaggio dal giorno 1 giugno al 31 luglio 2022. Sul sito della compagnia viene specificato, inoltre, che le tariffe sono soggette a disponibilità. Per approfittarne non è necessario inserire alcun codice promozionale. Ci basterà andare sulla pagina principale della compagnia e ricercare i biglietti aerei di nostro interesse.

Nel caso di ITA Airways non si tratta di una promozione con scadenza breve. Se abbiamo un’età fra i 18 e i 35 anni possiamo accedere dal 20% al 25% di sconto su tutti i biglietti della compagnia. Per approfittarne, se non lo abbiamo già fatto, avremo bisogno di attivare la Carta Giovani Nazionale e ricercare fra le offerte attive.

La vacanza dei sogni a partire da 30 euro con i super sconti sui biglietti aerei

La stessa ITA Airways offre un’altra tariffa Giovani non prenotabile online. Per raggiungerla è possibile contattare il Customer Center o entrare in contatto con l’agenzia di viaggio di fiducia. Il vantaggio principale rispetto alle altre presenti, oltre al prezzo, è la possibilità di viaggiare con bagaglio a mano e in stiva senza sovrapprezzo.

