Nei giorni di setup scaduti l’11 e il 13 maggio, i mercati internazionali hanno ripetuto lo stesso pattern che si era formato nei setup fra il 7 e il 9 marzo.

Al momento, servono ancora altri tasselli da incastrarsi per dire che sia iniziato un rialzo, ma non possiamo negare che ci siano, a parer nostro, elevate condizioni che questo accada.

La nostra attenzione ora, sarà concentrata sulla scadenza del setup annuale del 20 maggio. Insieme a quella del 5 luglio, dovrebbero traghettare i mercati internazionali verso l’inizio di un forte rialzo pluriennale.

Come investire in attesa che si formino swing di conferma del rialzo? Come al solito, gli eventi non andranno anticipati ma assecondati e per questo motivo nei prossimi paragrafi ci ci concentreremo su 3 titoli a Piazza Affari che potrebbero già aver segnato un minimo rilevante.

Essi sono Anima Holding (MIL:ANIM), ENI e Mediobanca.

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,55. Le stime degli analisti (9 giudizi) prezzano il titolo intorno a 5,29 euro per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 4,242, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1-3 mesi verso area 4,95.

ENI, e Mediobanca fra i 3 titoli a Piazza Affari che potrebbero già aver segnato un minimo rilevante

ENI, ultimo prezzo a 13,64. Le stime degli analisti (24 giudizi) prezzano il titolo intorno a 16,27 euro per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 13,06, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1-3 mesi verso area 14,85-16,20.

Mediobanca, ultimo prezzo a 9,924. Le stime degli analisti (13 giudizi) prezzano il titolo intorno a 11,56 euro per azione. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 9,208, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1-3 mesi fino a 10,665-11,43.

I livelli di inversione indicati varieranno di settimana in settimana.

