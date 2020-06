Una guida sulla tripletta che incrementa il valore degli immobili fino al 20%.

Il bene rifugio storicamente considerato è la casa, almeno qui in Italia. Un investimento di medio-lungo corso che fa sentire al sicuro. Anche se col passare degli anni i costi connessi alla casa sono lievitati. Per cui, non sempre è possibile e vantaggioso tenere tutto il “parco case” che magari sono pervenute per via ereditaria. E allora potrebbe tornare utile capire come incrementare il valore dell’immobile. Magari in vista di una sua successiva vendita.

E’ vero che i sistemi di costruzione sono radicalmente mutati, quindi investire sul “vecchio” può generare delle remore, ma con qualche accorgimento anche gli immobili più datati potrebbero diventari interessanti. Non si dimentichi che spesso le metrature delle case con più di qualche anno alle spalle, sono molto più vivibili di quelle nuove. Vediamo quindi cosa s’intende per “la tripletta” che incrementa il valore degli immobili fino al 20%.

Interventi strutturali

Dinnanzi ad un immobile da valorizzare, la priorità va data all’impiantistica specie quella elettrica, ma anche ai disimpegni e al numero dei bagni. Dove per disimpegno s’intende quelle zone di passaggio o stanze jolly a cui spesso le donne guardano con interesse, come futura zona stireria o cabina armadio. Stando poi a chi si occupa di piazzare sul mercato gli immobili, ora anche a fronte di una ridotta metratura, diventa quasi d’obbligo la presenza di una doppia toilette.

In caso poi di altezze considerevoli, la creazione di un soppalco risulta spesso di rilevante interesse per recuperare metri preziosi. Questo è a maggior ragione vero, in caso d’immobili di ridotta metratura. Perchè ridotta metratura deve sempre andare di pari passo con adeguati livelli di comfort. Ovviamente prima di mettere mano al portafogli, monitorare le modalità con cui accedere ad a gevolazioni e scontistiche riservate alle ristrutturazioni immobiliari.

Il pacchetto comfort

Altro pacchetto di migliorie su cui vale sicuramente la pena investire è la triade costituita da zanzariere, antifurti, e condizionatori. Un tris che consente di fronteggiare i principali fastidi quotidiani più diffusi legati alla casa. Inoltre catturano l’interesse di futuri acquirenti. Quindi è bene sapere che con poche migliaia di euro, è possibile accrescere la vivibilità e la sicurezza di un immobile, in maniera decisiva.

La tripletta che incrementa il valore degli immobili fino al 20%

Quindi se a strategici e mirati interventi strutturali, fanno seguito anche migliorie sul lato comfort, l’immobile potrebbe non sembrare più lo stesso degli inizi. Giunti a questo stadio, laddove si sia ancora intenzionati a cedere l’immobile, una mano di tinta fresca sarà d’obbligo, così da celare eventuali punti più deboli. Una cosa che solitamente maldispone e insospettisce è la presenza di chiazze di umidità o muffa, sintomi di una cattiva aerazione.

E dulcis in fundo, se c’è ancora qualche soldo da investire, perché non pensare all’home staging? Una nuova tecnica di marketing che mira a mettere in scena l’immobile nella sua veste migliore, con giochi di luci e angolazioni fotografiche. Se è vero il detto che “chi non mostra non vende”, l’ “Home staging” si propone proprio di far debuttare al meglio l’immobile sul mercato.