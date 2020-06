Da inizio anno con il coronavirus sono cambiate molte cose nella nostra società e ci siamo trovati a convivere anche con nuove abitudini e nuovi equilibri in ogni fattispecie della nostra vita.

Così’è lo smartworking con ufficio digitale brandizzato?

La pandemia ha dimostrato che l’ambiente delle relazioni umane è un valore fondamentale nel campo della consulenza economico finanziaria.

Sono oggi in via di sperimentazione nuove piattaforme relazionali online, customizzate che possono costituire uno strumento essenziale di interazione e di lavoro per private banker e wealth advisor.

Ricostruire l’identità digitale

Joe Capobianco, senior advisor di Kpmg (www.kpmg.com) spiega a Proiezioni di Borsa, che l’dentità psicologica e sociale di un consulente deve essere ricostruita prima possibile.

Che il supporto della tecnologia che arriva dai piu’ sofisticati videogiochi può essere sfruttato utilmente. E rappresentare una importante variabile critica di successo, ai fini della relazione e dell’efficacia di un incontro digitale.

Ambienti smart con reception

Banche e Sgr si stanno dotando di uffici e stanze virtuali brandizzate. Dove cliente e consulente si danno appuntamento per definire obiettivi, avviare contratti, bilanciare portafogli.

Smartworking con ufficio digitale brandizzato

Queste nuove piattaforme digitali come in Second Life riproducono quasi fedelmente l’ufficio del consulente che il cliente già conosce, con tanto di foto dei figli, premi sportivi e opere d’arte. Il cliente viene introdotto in una sala d’attesa e prima ancora in una reception con il logo aziendale. È possibile creare anche sale per riunioni arredate, con plance operative.

La differenza con Zoom

La differenza principale tra le nuove piattaforme e quelle più comuni come Meet o Zoom sta nella possibilità di inviare e condividere documenti riservati all’interno della piattaforma che possiede delle cifrature molto avanzate, e quindi difficili da intercettare. Si possono inoltre sfogliare brochure e firmare contratti con la firma digitale a distanza . Queste piattaforme sono costruite per essere proprietà delle aziende e non di un provider.