Il forno elettrico da cucina, per la cottura dei cibi, è uno degli elettrodomestici tra quelli che sono sostanzialmente indispensabili tra le mura domestiche. Inoltre, tra gli elettrodomestici, il forno è, tra l’altro, pure tra quelli che consumano di più energia elettrica.

Così come, oltre a fare sempre attenzione ai consumi di energia, occorre pure evitare di introdurre all’interno del forno dei materiali che non sono idonei. Ovverosia, dei contenitori che spesso sono anche pericolosi in quanto, oltre a danneggiarsi, potrebbero causare dei cortocircuiti.

Cosa non mettere nel forno elettrico e gli errori da evitare quando si usa

Per esempio, quando il forno è acceso occorre evitare di inserirvi non solo buste di plastica, ma anche materiali infiammabili come la carta ed i contenitori che sono in polistirolo. Così come non vanno messi dentro il forno elettrico pure i cibi con la buccia, come le uova, ed i piatti di terracotta che non sono smaltati.

Su cosa non mettere nel forno elettrico, inoltre, c’è anche da dire che si va sempre sul sicuro quando, per la cottura dei cibi, si utilizzano gli stampi di metallo in acciaio e alluminio. In quanto si tratta di contenitori che, prima di tutto, sotto l’azione del forno elettrico acceso non subiranno mai dei danneggiamenti. In più, il cibo negli stampi di metallo in acciaio e alluminio si può sempre servire a tavola sempre ben cotto. Grazie proprio al fatto che questi contenitori garantiscono una cottura uniforme.

Gli errori da evitare, dalla fase di preriscaldamento all’apertura anticipata dello sportello

Inoltre, anche se si sceglie il contenitore giusto, il cibo nel forno elettrico non sarà mai cotto a regola d’arte se si commettono quelli che spesso sono degli errori comuni. Per esempio, scegliendo la funzione di cottura che è sbagliata per la ricetta, o semplicemente dimenticandosi di preriscaldare il forno. Operazione che è fondamentale per la cottura di molti cibi. Così come non bisogna mai commettere l’errore di aprire lo sportello nel momento sbagliato, specie quando in cottura c’è un dolce. Altrimenti la lievitazione della torta sarà compromessa.

In più, la cottura di alcuni cibi è perfetta ed è uniforme se e solo se il contenitore si posiziona nel ripiano giusto. Ed al riguardo è sempre consigliato leggere per il forno elettrico le istruzioni di utilizzo. Infine, con diligenza, il forno elettrico andrebbe sempre pulito dopo ogni utilizzo. Per una questione tanto di igiene quanto di lunga durata dell’elettrodomestico.

