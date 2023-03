Patatine fai da te: spopolano su TikTok, sono pronte in meno di un’ora, croccanti, leggere e senza colesterolo

Piacciono ai grandi e ai piccini. Sono l’alimento principe di qualsiasi aperitivo o festa. Si trovano in tutti i supermercati, dal più piccolo del paese al più grande centro commerciale. Eppure sono criticatissime perché sono considerate cibo poco sano, ricco di grassi, il cui abuso può essere deleterio per la nostra dieta. Insomma, le patatine dei sacchetti sono sempre al centro di numerose controversie. Perché non provare a farle in proprio, con dei semplici accorgimenti? Scopriamo insieme come.

Lo snack da consumare seduti sul divano davanti alla TV. Chi non lo ha mai fatto? Talvolta si perde addirittura il conto di quante se ne mangiano, proprio perché una tira l’altra. Sono associate al relax, alla festa, a momenti piacevoli. Le patatine nel sacchetto sono uno dei piaceri della vita.

Come tutti i piaceri, però, hanno delle controindicazioni, ovvero il loro abuso. Infatti, sono ricchissime di calorie e, soprattutto, di quei grassi saturi nemici della salute. In particolare del colesterolo. Fanno ingrassare e appartengono a quella categoria di cibi addirittura definita come spazzatura. I cosiddetti junk food. Insomma, a leggerla così, bisognerebbe star loro lontani, oppure trovare un’alternativa, che è quella che proponiamo oggi.

Patatine fai da te: spopolano su TikTok, croccanti come quelle in busta, ma senza grassi

Una ricetta che spopola su TikTok, il social utilizzato da moltissimi giovani per caricare video di tendenza. Le soluzioni per una cucina leggera, ultimamente, sono gettonatissime e quando si parla di patatine, ovviamente, il tema diventa trasversale.

In pochi minuti, possiamo preparare delle deliziose chips, senza usare olio e senza friggerle. Non solo, perché saranno croccanti e saporite esattamente come quelle dei sacchetti. Non si perde il gusto e si guadagna in nutrienti.

Come preparare le chips di patatine senza olio

Prendiamo quattro patate, sbucciamole, mettiamole in acqua e lasciamo cuocere per una ventina di minuti circa. Dopodiché, scoliamole, lasciamole raffreddare e inseriamole in uno schiacciapatate. Andremo a creare una purea che potremo condire come meglio ci aggrada. Potremmo mettere del pepe, del parmigiano, delle spezie, delle erbe aromatiche oppure semplicemente solo un po’ di sale. Formiamo una palla che andremo poi a dividere in tante piccole palline, del diametro poco superiore a una biglia.

Andremo quindi a posizionarle su una teglia da forno, adeguatamente foderata con la relativa carta. Ne utilizzeremo un altro pezzo per coprirle, poi prenderemo un bicchiere per andare a schiacciare ogni singola pallina con il fondo, in modo che si formino le chips. Con uno spessore di un millimetro.

A questo punto, siamo pronti per infornare a 180 gradi per circa 25 minuti. Al termine della cottura, avremo le nostre patatine fai da te: spopolano su TikTok e sono senza grassi e olio, ma, allo stesso tempo, croccanti e saporite come quelle delle buste.