Da questa primavera, il root melt è una delle tecniche per la colorazione di capelli più in voga nel 2021.

Il suo successo deriva da diversi fattori. Questo particolare tipo di tinta permette di creare una sfumatura tra le radici naturali e le lunghezze schiarite. Un modo per portare l’arcinota tecnica del balayage ad una nuova frontiera.

Il risultato è un colore mélange molto naturale e omogeneo, dall’effetto grunge-chic.

Ma c’è anche un altro vantaggio che ne deriva, il motivo principale per cui sempre più donne scelgono di tingersi i capelli in questo modo.

La tendenza colore capelli 2021 a bassa manutenzione per dire addio alla ricrescita

L’antiestetica ricrescita spinge chi ricorre alle tinte a dover tornare spesso dal parrucchiere.

Con questa particolare tinta, invece, non ci sarà bisogno di temerla. Quindi, è l’ideale per chi ha poco tempo.

Tuttavia, ci sarà sempre bisogno di applicare l’ordinaria beauty routine di mantenimento, che consiste nell’utilizzo di balsami e shampoo per capelli colorati.

Questa tecnica è adatta a capelli di tutti quanti i colori: dal biondo, al castano fino al ramato.

Ma non va confusa con un’altra tecnica che da’ risultati apparentemente uguali

Il root shadow consiste in un’ombreggiatura più scura all’attaccatura dei capelli, che diventano a mano a mano più chiari.

La differenza sta nel fatto che il root melt non crea alcuna ombreggiatura, ma elimina completamente la linea di demarcazione tra i due colori. Così, rende difficile dire dove finisca quello naturale naturale e cominci il riflesso. Il distacco di colore, infatti, è molto poco accentuato.

Proprio come suggerisce il nome della tecnica. Il verbo to melt significa fondersi.

I tagli in voga nell’estate 2021

Per un effetto migliore, la tendenza colore capelli 2021 a bassa manutenzione per dire addio alla ricrescita va applicata su capelli lunghi. Eppure, molti dei tagli in voga quest’anno prevedono una chioma corta, proprio come questi 3 tagli di capelli da donna comodissimi per l’estate, che abbiamo selezionato tenendo conto anche delle ultime tendenze in materia.