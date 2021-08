Sembra una semplice margherita ma è in realtà un potentissimo insetticida e previene la leishmaniosi

All’apparenza sembra una semplice e comunissima margherita, in realtà questo fiore è un potente insetticida. Stiamo parlando del piretro della Dalmazia, una margherita molto tossica.

Il piretro è un antico fiore proveniente dalla Persia, che nel suo pistillo, ossia la parte gialla, possiede una tossina (la piretrina) che è letale per gli insetti ma innocua per l’uomo. Tale sostanza paralizza i parassiti attaccando il loro sistema nervoso centrale.

Coltivata sin dall’antichità per le sue letali proprietà è utile per contrastare la presenza di insetti, formiche, mosche, zanzare e lepidotteri, ossia tutti quegli insetti che non posseggono una corazza esterna. Inoltre le formiche non saranno più un problema con questi semplici ed economici rimedi naturali.

Ma anche per tenere alla larga i flebotomi detti anche pappataci portatori di parassiti il cui morso può diffondere la leishmaniosi. Una malattia che se non curata può rivelarsi mortale e che colpisce in particolar modo i nostri amici a 4 zampe. La piretrina inoltre è diventata anche un potente strumento contro le malattie trasmesse dalle zanzare come la malaria.

È considerato uno dei più potenti insetticidi che è possibile creare in modo economico in casa. Già in commercio essa è utilizzata dagli agricoltori che la vaporizzano sulle colture per proteggerle da acari, formiche e afidi, senza interferire e danneggiare la salute dell’uomo. Per ricavare e beneficiare di tutte le sue potenzialità, basta semplicemente lasciar seccare i fiori e lasciarli cadere, poi raccoglierli e pestarli fino ad ottenere una polvere.

Come utilizzarla

Questa polvere va poi miscelata ad acqua con pH 4 nelle quantità di 1 litro d’acqua per ogni cucchiaio di polvere. Basterà poi spruzzare la miscela ottenuta sulle nostre piante e lasciarlo agire. È un rimedio molto delicato, che come abbiamo precedentemente riportato, mal tollera le alte temperature. Pertanto tale trattamento va effettuato quando le temperature non superano i 26 gradi, preferibilmente in serata o tardo pomeriggio quando anche la luce è meno diretta. È possibile anche acquistare tale rimedio già pronto e vaporizzarlo direttamente sulle piante.

Dunque, sembra una semplice margherita ma è in realtà un potentissimo insetticida e previene la leishmaniosi. Quindi, è un’alternativa naturale ai pesticidi e agli insetticidi chimici. Infatti, a differenza di questi ultimi, la piretrina non è dannosa né per l’uomo né per l’ambiente. Inoltre, si degrada naturalmente dopo 24 ore e dopo l’esposizione a fonti di luce e di calore. Dunque un rimedio green ed economico per contrastare uno dei problemi più diffuso nelle nostre case.

