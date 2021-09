Anche per quest’anno riaffiora un trend che aveva spopolato negli ultimi anni, dividendo in due il mondo delle appassionate di moda. Qualcuno ha amato (e ama) questa tendenza, mentre altri non riescono ancora a trovare il giusto modo per inserire questa scarpa in un perfetto outfit.

Di certo è davvero difficile passare inosservate questa che è la stravagante calzatura che unisce comodità e stile grazie a un dettaglio veramente inaspettato. Stiamo parlando dell’unione tra un modello di calzatura estivo e la pelliccia invernale. Il sandalo in questione è la ciabatta furry, un mix and match tra una calzatura estiva e comoda e un dettaglio prettamente invernale.

Che cos’è la ciabatta furry e come indossarla in un beauty look originale

Si tratta propriamente di sandali impellicciati e sono tante le Celebrità che decidono d’indossarli anche sotto un abito elegante. Tanto per fare un esempio, questi sandali sono perfetti con quest’abito in satin che è un’incredibile novità protagonista della moda dei prossimi mesi.

Ma i modi d’indossare questa calzata a metà tra un sandalo e una ciabatta sono veramente tantissimi. Chi decide d’indossarle sfida convenzioni e freddo e punta tutto sull’originalità. Il modello è anche flat e comodo, normalmente realizzato in materiali plastici, proprio come le ciabatte da piscina o da mare. Queste avranno, poi, una larga fascia centrale completamente ricoperta da pelliccia.

Fra i marchi che ne hanno fatto un loro cavallo di battaglia è possibile trovare Givenchy, Blumarine, Miu Miu e Ferragamo. Qualcuno aggiunge piccole perle, qualcun altro ne disegna un modello color rosa shocking. Insomma, la personalizzazione è l’unica vera strada maestra di questa tendenza.

Ecco la stravagante calzatura che unisce comodità e stile grazie a un dettaglio veramente inaspettato

Oltre agli slip dress, queste ciabatte fashion sono il tocco originale anche di outfit più comodi e pratici. Per esempio, il pantalone a sigaretta o gli shorts. Per chi voglia seguire la tendenza, ma senza esagerare, è possibile scegliere modelli con il peluche solo sul retro della calzatura e magari con pochissimo tacco.

Un’alternativa un po’ più formale è il mocassino con pelliccia, un modello sabot che lascia scoperto il tallone, ma super comodo. La suola interna possiede un rivestimento di pelliccia caldo e confortevole. Insomma, le ciabattine furry hanno fatto breccia nel cuore di molte. E chi non è ancora convinto potrebbe acquistarne almeno un paio da indossare in casa, per un godere di grandissimo comfort con il massimo dell’originalità.