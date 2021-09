E finalmente è arrivato il momento in cui possiamo riaccendere il forno e donare alla casa quel dolce aroma di torte e biscotti. È anche vero però che molti di noi hanno ripreso a lavorare. In ogni caso non tutti hanno il lusso di poter dedicare molto tempo alla cucina. Infatti abbiamo già proposto ricette veloci come quella per preparare la torta 5 minuti velocissima e golosa per una domenica di dolcezza. Fortunatamente anche la ricetta di oggi richiede poco tempo. Ecco quindi la ricetta semplice e veloce per gustosi biscotti da spazzolare a colazione. Basteranno pochi minuti per la preparazione e potremmo goderci il risultato per i giorni successivi. E poi si sa, preparare qualcosa con le proprie mani lo rende automaticamente più buono. Donarli poi vuol dire sentirci bene per aver comunicato il nostro affetto con i fatti e il destinatario non potrà che sentirlo.

Ingredienti

260 g di farina;

1/2 cucchiaino di sale;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

100 g di zucchero bianco;

1 uovo intero;

1 tuorlo d’uovo;

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

170 g di burro morbido;

220 g di zucchero di canna;

300 g di gocce di cioccolato nero amaro.

La ricetta semplice e veloce per gustosi biscotti da spazzolare a colazione

Prima di tutto dobbiamo lasciare ammorbidire il burro fuori dal frigo. Quando sarà malleabile mettiamolo in una ciotola e uniamo lo zucchero di canna. Aggiungiamo anche lo zucchero semolato e mescoliamo. Possiamo usare anche la frusta elettrica per risparmiare tempo. L’obiettivo è ottenere un composto piuttosto sabbioso dove tutti gli ingredienti sono ben amalgamati fra loro. È il momento di aggiungere la vaniglia incorporando anche quella.

Rompiamo le uova e separiamo uno dei due conservando il tuorlo. Uniamo tuorlo e uovo interno al composto. Amalgamando bene il tutto. Dato che abbiamo aggiunto gli ingredienti liquidi il composto adesso deve risultare più morbido, ma comunque compatto. È il momento di aggiungere bicarbonato, sale e farina. Stavolta spendiamo un po’ di tempo in più con la frusta, così da assorbire completamente tutta la farina. Per avere un risultato migliore consigliamo di aggiungerla un po’ alla volta.

Adesso aggiungiamo le gocce di cioccolato e distribuiamole nell’impasto con una spatola in silicone. In alternativa possiamo utilizzare del cioccolato intero. In questo caso tagliamo il cioccolato in pezzi di varie dimensioni con un coltello. Possiamo usare sia cioccolato fondente che al latte. Lasciamo riposare in frigo per 20 minuti.

Creiamo poi delle palline della dimensione di un cucchiaio e disponiamole distanziate su una teglia foderata con carta da forno. Inforniamo a 180 gradi per 15 minuti.

Se desideriamo dei biscotti più leggeri forse fa al caso nostro la ricetta semplice per deliziosi dolcetti dietetici senza glutine che conquisteranno tutti.