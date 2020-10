L’ultima moda in fatto di depurazione è l’ananas. Quanti di noi ci siamo bevuti bicchieri e bicchieri di succhi d’ananas per perdere un po’ di ritenzione idrica? L’ananas è infatti ricco di proprietà benefiche. Alcuni di noi, però, mangiandolo, notano un fastidioso pizzicore. Questo frutto provoca, infatti, sensazioni, anche forti, simili a punture di spillo, oltre che pizzichi su lingua e bocca. Ma perché?

La strana e inquietante ragione per cui l’ananas ci fa pizzicare la bocca e la lingua

Il mistero è stato ormai risolto dalla scienza, ma la risposta potrebbe stupirvi. A farci pizzicare la bocca e la lingua è la bromelina. Questa è un insieme di enzimi tipici dell’ananas. La bromelina è ricca di proprietà utili all’uomo e, infatti,, viene venduta anche come integratore alimentare nonché usata contro traumi, problemi alle vie respiratorie, dismenorrea e non solo.

Questi enzimi sembrano quindi innocui, se non utili, per noi umani. Perché allora provocano questo fastidioso pizzicore? La bromelina si nutre infatti di proteine. E la nostra bocca ne è piena! In parole povere, quindi, la bromelina si nutre delle proteine della nostra bocca. Mentre mangiamo l’ananas, dunque, l’ananas mangia noi.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Come evitare la sensazione di pizzicore

Ora che abbiamo scoperto la strana e inquietante ragione per cui l’ananas ci fa pizzicare la bocca e la lingua, dobbiamo scoprire come gustare l’ananas senza soffrire troppo. Prima di tutto, è meglio non mangiare questo frutto quando abbiamo ferite aperte o ulcere in bocca. Queste brucerebbero ancora di più a contatto con la bromelina!

È, inoltre, importante scegliere un frutto ben maturo. Spesso, per ragione di conservazione, gli ananas arrivano sul nostro piatto non del tutto maturi. Il livello di maturità dell’ananas, in combinazione con alcuni fertilizzanti usati durante la coltivazione, comportano una maggiore quantità di bromelina.

In questo stadio, infatti, molti degli acidi di questo frutto, non si sono ancora convertiti nei più innocui zuccheri. Un altro metodo sicuro, quasi al 100%, è quello di mangiare ananas in lattina. Gli ananas lavorati, infatti, sono praticamente privi di bromelina.

Infine, anche se a qualcuno può far storcere il naso, è possibile cuocere l’ananas. La bromelina, infatti, non sopravvive al calore e l’ananas cotto diventa, quindi, mangiabile senza problemi.