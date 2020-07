L’ananas è un fantastico frutto tropicale. Si tratta di uno dei cibi più amati da tutti. Fresca, gustosa e con poche calorie, l’ananas è una vera e propria bomba di salute per il nostro organismo. E la si può mangiare in tantissimi modi! Che sia frullata, cruda o in un dolce preparato da noi, questo frutto si adatta facilmente a diverse ricette. Quindi cercate di sbizzarrirvi e divertirvi con le combinazioni! Questo è un cibo che ci permette di lasciare spazio alla creatività! E avendo così tanti benefici per il nostro organismo, perché non dovremmo almeno provarci? Sono le ricerche a confermarci quanto sia utile nutrirsi di questo frutto. Infatti, la scienza ci dice perché dovremmo mangiare ananas ogni giorno.

L’ananas potenzia il sistema immunitario

Questa è uno dei benefici migliori che l’ananas può dare al nostro organismo. Questo frutto è infatti ricco di vitamina C. Quindi, può aiutarci a potenziare il sistema immunitario facilmente! Mangiandone una porzione media ogni giorno, gli effetti saranno immediati! Inoltre, l’ananas può darci una grande mano anche contro l’artrite. Questo grazie alle sue capacità di ridurne l’infiammazione. Se avete questo problema, provate con un po’ di ananas dopo pranzo. Sentirete meno dolore in tempi brevissimi!

Aiuta la digestione

Avete pranzato con cibi particolarmente pesanti? Nessuna paura. Anche in questo caso, l’ananas viene in nostro soccorso. Essendo ricca di fibre, aiuterà il nostro organismo a digerire senza problemi! Addio quindi pomeriggi con mal di pancia e notti insonni!

Inoltre, consigliamo l’ananas anche per chi soffre di pressione sanguigna. Questo frutto contiene molto potassio, un minerale fondamentale per i coaguli di sangue!

Previene il cancro

Difficile da credere, eppure è proprio così. L’ananas è ricca di flavonoidi, vitamina A e antiossidanti. Queste sostanze sono miracolose quando si parla di eliminare i radicali liberi!

Inoltre, contiene manganese in grande quantità. Questo minerale dà forza alle nostre ossa, migliorandone la salute in modo straordinario.

Problemi ai denti? Prova con un po’ di ananas

L’ananas rinforza le gengive. Questo grazie alle sue proprietà astringenti. In più, è ottima per la salute degli occhi. Permette, infatti, di acuire la vista e previene le deficienze legate all’età!

Fate però sempre attenzione. Un uso eccessivo di questo frutto potrebbe essere negativo. Cercate di mangiarne piccole porzioni. La scienza ci dice perché dovremmo mangiare ananas ogni giorno, è vero, ma sempre con i dovuti accorgimenti!