Il Ftse Mib si conferma in ottima forma chiudendo la settimana con una delle migliori performance a livello settimanale. La strana coppia che ha guidato i guadagni settimanali con performance pari a circa il 10% è composta da Buzzi Uniceme STMicroelectronics che hanno guadagnato in una settimana il 10,5% e il 9,19%, rispettivamente. Quale potrebbe essere il futuro più probabile per la strana coppia che ha guidato i guadagni settimanali sul Ftse Mib?

Il rialzo di Buzzi Unicem potrebbe tramutarsi in ribasso in qualunque momento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 28 luglio a quota 22,94 €, in rialzo dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo del titolo è spaventoso tanto da superare abbondantemente il livello con la probabilità maggiore di determinare un’inversione ribassista. In questi casi il rialzo potrebbe essere a rischio in qualsiasi momento, ma anche continuare senza soluzione di continuità. Sicuramente una chiusura giornaliera inferiore a 25,14 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Nell29a strana coppia che ha guidato i guadagni settimanali sul Ftse Mib, sicuramente Buzzi Unicem è il titolo con il più anomalo rialzo vista la sua durata e consistenza.

Brutta battuta di arresto per STMicroelectronics che adesso potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 28 luglio a quota 48,41 €, in ribasso del 4,10% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un rialzo come non se ne vedevano da oltre tre anni, le quotazioni hanno ritracciato altrettanto violentemente creando i presupposti per un’inversione ribassista con obiettivo più probabile in area 47 € e possibile scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Dalla loro i rialzisti hanno che la forte seduta ribassista è stata di inside rispetto a quella precedente. A questo punto il livello chiave da monitorare passa per area 50,24 €. Il superamento di questo livello, infatti, potrebbe favorire ulteriori allunghi rialzisti secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Cosa mettere in valigia per 1 settimana: 10 cose indispensabili per le tue vacanze

Ad agosto brilleranno le stelle per Toro e Cancro, mentre tante sfide aspettano questi due segni di Aria