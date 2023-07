Hai sempre usato il mascara solo per allungare le ciglia? Hai perso grandi opportunità. Ecco cos’altro puoi farci!

Il mascara è un cosmetico molto amato dalle donne perché allunga le ciglia rendendo lo sguardo più prodondo e seducente. Tuttavia, ci sono molti altri utilizzi che puoi fare del mascara. Corri a leggere per scoprire di cosa si tratta!

Il mascara è uno strumento del make-up a cui ben poche donne sanno rinunciare. Anche chi si trucca poco e niente, prediligendo il look “acqua e sapone”, non sa resistere a un tocco di mascara. Serve per allungare le ciglia e renderle più folte e corpose. Indispensabile per chi ha ciglia corte e rade. Ideale per chi già è dotata di lunghe ciglia da cerbiatta. In ogni caso, infatti, un tocco di mascara rendere lo sguardo più profondo, conferendo un certo fascino.

Mascara: la grande importanza del tipo di scovolino

Per ottenere “occhi da gatta” e un risultato perfetto, occorre applicare il mascara in maniera corretta, evitando errori grossolani ma piuttosto comuni. Inoltre, all’atto dell’acquisto, è fondamentale scegliere anche lo scovolino. È bene sapere, infatti, che esistono vari tipi di spazzolini per stendere il mascara. Ognuno con caratteristiche proprie e conseguenti specifici risultati. Il classico scovolino con setole piene e regolari è indicato per chi ha occhi normali, tendenti al grande, e ciglia lunghe e voluminose.

Lo scovolino in plastica rigida con tanti piccoli dentini evita i grumi ed è perfetto per chi vuole ottenere un risultato extra long, ma comunque naturale. Esiste poi lo scovolino curvo a “C”.

Piuttosto piccolo, va bene per qualsiasi tipo di occhio. In particolare, è ideale per chi ha ciglia corte o dritte in quanto le solleva e le incurva molto, donando un immediato effetto volumizzante.

C’è poi lo scovolino a clessidra che regala un effetto pieno e ben definito. Ed infine quello piccolo a pallina che infoltisce e definisce anche le ciglia più corte.

Hai sempre usato il mascara solo per allungare le ciglia? Grave errore!

Pochissime donne sanno che il mascara può essere usato anche in altri modi, oltre che per allungare e infoltire le ciglia.

Per sottolineare ancora di più la profondità dello sguardo, il mascara è perfetto per definire l’attaccatura delle ciglia. A differenza della matita, infatti, il mascara presenta una densità più corposa e quindi dura più a lungo. Basta applicarne un velo usando un pennellino.

Lo stesso si può fare per sottolineare il rimo palpebrale inferiore, ed anche per tracciare la linea dell’eyeliner.

Infine, una volta terminato il prodotto, ricorda di lavare per bene lo scovolino del mascara. Ti sarà indispensabile per pettinare le sopracciglia e sfumare la matita.

Quindi, se hai sempre usato il mascara solo per allungare le ciglia, non hai usufruito di tutte le potenzialità che questo cosmetico offre. Ora che le hai scoperte, corri a provare!