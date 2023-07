Ad agosto brilleranno le stelle per Toro e Cancro, mentre tante sfide aspettano questi due segni di Aria

Siamo ormai a un passo dal mese di agosto, quello delle sospirate vacanze per moltissimi italiani. Chi non vede l’ora di andare al mare, chi di visitare qualche città d’arte, chi di respirare aria pura in montagna. Nelle prossime settimane si avvereranno tutti questi desideri. Si rallenterà un po’ il ritmo frenetico della vita e ci si ritemprerà per qualche giorno. Ai tanti che si interrogano su come andranno le vacanze, proviamo a rispondere interpellando le stelle.

Sarà l’estate più cara degli ultimi anni, con i prezzi di alcuni prodotti, in particolare dei cibi, che subiranno un forte rincaro. Eppure, nonostante tutto, ben difficilmente gli italiani rinunceranno alle loro vacanze. Il clima torrido, alternato, almeno al centro Nord, con nubifragi tropicali, ci invita a non rimanere nelle grandi città metropolitane. Poi, dopo un anno di lavoro, è assolutamente umano e normale aver bisogno di quindici o venti giorni per staccare la spina, dedicandoci alle passioni che più amiamo. Astrologicamente parlando, dovrebbe essere un agosto top per due segni zodiacali in particolare.

Il primo è il Toro. Per i nati dal 20 aprile al 20 maggio, saranno soprattutto le relazioni ad andare a gonfie vele. Spesso, durante le vacanze, si fanno nuove conoscenze. Ecco, quest’anno a goderne maggiormente saranno proprio coloro che appartengono a questo segno. Potrebbero nascere interessanti amicizie che potrebbero anche far scaturire relazioni professionali inaspettate. Non solo, magari, daranno il là a investimenti proficui anche in campo finanziario. Senza dimenticare la possibile nascita di nuove relazioni affettive.

Ad agosto brilleranno le stelle per Toro e Cancro

Per il Cancro le vacanze arrivano nel momento più opportuno. Sono stati mesi di forte stress, bisogna assolutamente ricaricarsi, per poi partire di slancio a settembre. Lavorativamente parlando, ben difficilmente i nati dal 22 giugno al 22 luglio sapranno stare fermi. Infatti, anche ad agosto, magari nei luoghi di villeggiatura, potrebbero avere delle idee interessanti per le loro attività professionali, da sviluppare al ritorno. Certo, dedicare un po’ di tempo a famiglia e amici, staccando anche il telefono, non sarebbe male!

Sfide, sfide, sfide. I nati sotto il segno dell’Acquario sembra davvero non ne possano fare a meno e sarà così anche ad agosto. Seppure in vacanza, potrebbero arrivare nuove e incredibili partite da giocare a livello professionale. Una chiamata inaspettata all’inizio del mese o alla fine, un progetto nuovo su cui puntare, obiettivi ambiziosi da raggiungere. Agosto vivace anche dal punto di vista delle relazioni per i nati sotto questo segno di Aria.

Le sfide che attendono la Bilancia

Infine, a proposito di sfide, sarà la parola d’ordine anche per Bilancia. Solo che, a differenza dell’Acquario, nei nati dal 23 settembre al 22 ottobre queste potrebbero generare confusione. Solo dal punto di vista del lavoro, però. Infatti, in quello delle relazioni, grazie all’influenza della Luna nei primi 15 giorni del mese, Bilancia vivrà un agosto sfavillante e ricco di sorprese a livello affettivo. Quindi, così così sul lavoro, ma molto bene in amore e amicizia.

Ad agosto brilleranno le stelle per Toro e Cancro, dunque, con Acquario alle prese con nuove sfide professionali e Bilancia che vivrà un mese a due facce.