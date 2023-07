Cosa mettere in valigia per 1 settimana: 10 cose indispensabili per le tue vacanze

Cosa mettere in valigia per 1 settimana-proiezionidiborsa.it

Stai per partire per le vacanze ma già tremi all’idea di fare la valigia? Se non sai mai cosa può servire e rischi di portarti tutta la casa, questa è la guida per te!

Quando si parte per le vacanze si fa sempre fatica a scegliere cosa portarsi dietro. Con la costante paura di non avere tutto quello che serve e di dimenticarsi qualcosa, c’è da impazzire. Tra vestiti, pantaloncini e costumi, il rischio è quello di portare troppe cose senza usarle mai. Se anche tu hai lo stesso problema, eccoti una guida facile e veloce su cosa mettere in valigia!

Cosa mettere in valigia per 1 settimana tra abbigliamento e accessori

La prima cosa sono sicuramente i costumi da bagno. Ne servono almeno 2, ma meglio portarne 3, due bikini e un costume intero. Così avrai il cambio per il mare ma anche un body da indossare per un aperitivo in spiaggia!

Passiamo all’abbigliamento, non portare jeans ingombranti, piuttosto scegli capi leggeri e traspiranti. Ottimi per non soffrire il caldo, occupano poco spazio, soprattutto i vestitini e le camicie. Ma non esagerare, 3 vestitini, 2 pantaloncini, 2 camicie e qualche canotta e top sono più che sufficienti. Uno dei vestiti però meglio portarlo lungo, tipo sottanina in satin, ideale per una cena romantica. Indispensabili anche gli accessori, 2 collane, un paio di anelli, occhiali da sole e cappello.

Per la spiaggia e per rimanere sempre connessi

Se parti per il mare non devi dimenticare il telo mare, quelli in microfibra sono ottimi. Si asciugano velocemente e occupano pochissimo spazio, top. Ricordati di portare una borsa per il mare, quelle in corda sono pratiche e poco ingombranti. Poi per uscire la sera andrà bene una pochette di un colore neutro da abbinare a tutti i tuoi outfit. Ovviamente porta un set da bagno, oltre a quello per il trucco. Spazzolino, dentifricio e una mini size di detergente intimo.

Per finire, metti in un sacchetto tutti i caricatori di smartphone e fotocamera. Porta un solo libro o al massimo due se ami davvero leggere. Scegli copertine in brossura, o se preferisci usa un e-reader o il tablet. E poi, ovviamente le scarpe, 3 è il numero perfetto anche per loro. Un paio per mare e doccia, un sandalo basso comodo e un paio di scarpe con il tacco. Bonus per chi vuole fare qualche escursione, le sneakers, ma se non sono necessarie fanne a meno.

Insomma, ecco cosa mettere in valigia per 1 settimana senza farla scoppiare. Scegliendo i pezzi chiave giusti si possono creare tanti outfit diversi. E ricordati, fai la valigia almeno un giorno prima di partire. Così eviterai di aggiungere cose all’ultimo momento che poi non userai mai.

Lettura consigliata

Cosa cucinare per un aperitivo estivo: ecco delle idee golose e fresche per deliziare gli amici