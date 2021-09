La strada delle azioni Generali Assicurazioni è al rialzo e prospetta un guadagno di oltre il 30%. Questa conclusione è supportata non solo dall’analisi grafica, di cui ci occuperemo nella prossima sezione, ma anche dai fondamentali del titolo.

Iniziamo col dire che la società presenta multipli molto interessanti. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili, in linea con quello del settore di riferimento, è circa la metà rispetto a quello del mercato italiano. Ciò vuol dire che non le azioni Generali Assicurazioni potrebbero raddoppiare il loro valore per allinearsi alla media del mercato italiano. Inoltre, questa dato ci dice anche che il settore assicurativo è sottovalutato rispetto alla media delle aziende quotate a Piazza Affari.

Un altro dato a favore della sottovalutazione di Generali Assicurazioni è che il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.43 volte il suo fatturato. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, il fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 22,50 euro per azione.

Punto di forza di Generali Assicurazioni è anche il rendimento del suo dividendo. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno al 6%. Inoltre per i prossimi anni è visto in crescita. C’è, poi, un altro aspetto da non trascurare. Il pay-out in dividendi è di circa il 50%, lasciando ampio margine per sostenere una politica dei dividendi così generosa.

Per concludere questa parte dedicata alla valutazione del titolo riportiamo il consenso medio degli analisti che risulta essere accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 7,5% circa.

La strada delle azioni Generali Assicurazioni è al rialzo e prospetta un guadagno di oltre il 30%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 3 settembre a quota 17,32 euro in ribasso dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Inoltre in entrambi i casi la massima estensione del rialzo passa per area 24 euro. Per avere indicazioni che rispondano più velocemente ai movimenti del mercato, quindi, ci concentriamo sul time frame settimanale.

Come dicevamo la proiezione è rialzista e punta al II obiettivo di prezzo in area 19,56 euro. La massima estensione del rialzo, poi, passa per area 24 euro per un potenziale rialzo di oltre il 30%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 15,04 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista. In questo caso le quotazioni potrebbero tornare in area 14 euro, prima e a seguire giù fino in area 10 euro.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono saldamente rialzisti da quando il titolo si trovava in area 11 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile