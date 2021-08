Ci sono titoli a Piazza Affari, che nonostante il recente ribasso hanno continuato a salire e a mostrare un’interessate forza relativa. Fra di essi, continuiamo a guardare con attenzione il titolo Unipol, di cui nelle ultime settimane, i nostri Trading System hanno segnalato più volte, non solo la sottovalutazione ma anche un certo appeal grafico.

Oggi, il nostro Ufficio Studi, dopo i recenti sviluppi, inizia a valutare quando comprare 3 titoli azionari sottovalutati a Piazza Affari che potrebbero salire di molto nel tempo. I nostri Trading System infatti stanno monitorando Generali Assicurazioni, Leonardo e Stellantis.

Prima però facciamo una premessa.

Dopo il recente ribasso, i mercati negli ultimi due giorni si sono riportati al rialzo ma c’è ancora qualche probabilità che questo sia un falso segnale. Quindi, fra oggi e domani, si guarderà con attenzione ai supporti, e se essi verranno violati o meno.

Quando comprare 3 titoli azionari sottovalutati a Piazza Affari che potrebbero salire di molto nel tempo?

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 17,115. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 13,039 ed il massimo a 17,395. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,855, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,50/20,75 e poi 22,50 per/entro fine dicembre. Nel breve, comprare solo in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 17,215. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 22,50 euro per azione.

Leonardo, ultimo prezzo a 6,956. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 5,42 ed il massimo a 8,01. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 6,654, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 8,01/8,50 e poi 9,20/9,50 per/entro fine dicembre. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 6,798. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 9,50 euro per azione.

Stellantis (MIL:STLA), ultimo prezzo a 17,256. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 10,516 ed il massimo a 18,738. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,26, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 20,20/22,50 e poi 24,50 per/entro fine dicembre. Nel breve, comprare solo in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 17,59. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 28 euro per azione.