A chi non è mai capitato di dover pulire incrostazioni “mollicce” nel portasapone a causa della saponetta sempre umida? Si tratta di un problema fastidioso, che può non solo costarci fatica quando facciamo le pulizie, ma anche rovinare l’estetica del nostro bagno. Per non parlare del fatto che buona parte della saponetta può andare sprecata sotto forma di incrostazioni mollicce sul fondo del portasapone. Ma come possiamo risolvere questo problema? In realtà esiste un trucco semplicissimo, quasi banale, per evitare la pozza sul fondo del portasapone. Così la nostra saponetta sarà sempre asciutta e compatta, senza sprechi e senza disastri.

Vediamo come utilizzare questo trucco per eliminare un fastidiosissimo problema.

Ecco il trucchetto geniale per risolvere il problema della saponetta sempre molle e bagnata

Ma di quale trucchetto stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta in poche parole di diminuire la superficie della saponetta a contatto con il portasapone, e permettere un passaggio d’aria più efficace. In questo modo la saponetta si asciugherà molto più velocemente dopo ogni uso senza lasciare residui bagnati e disgustosi nel portasapone.

Per ottenere questo obiettivo, basta usare un oggetto semplicissimo che abbiamo tutti in casa: un semplice elastico di gomma, come quelli che si usano in ufficio.

Gli elastici da cancelleria

Se il nostro portasapone ha dei bordi sporgenti, basta mettere due elastici a forma di croce sopra il portasapone. In questo modo, la saponetta si appoggerà sugli elastici, e non sul portasapone vero e proprio. Eviteremo tutti quei residui bagnati e mollicci che si depositano sul fondo del portasapone, e la saponetta sarà sempre asciutta quando vorremo usarla.

Se il nostro portasapone non ha la forma adatta per mettere gli elastici, non temiamo.

Un tappo a vite per creare un portasapone

Possiamo risolvere facilmente il problema in questo modo. Prendiamo un tappo di un barattolo abbastanza grande, giriamolo al contrario, in modo che la superficie interna del tappo sia rivolta verso l’alto. Ora assicuriamo gli elastici intorno al tappo. Potremo usarlo come portasapone per la nostra saponetta. Pulirlo sarà semplicissimo, basterà svuotarlo dell’acqua accumulata. Dunque, ecco il trucchetto geniale per risolvere il problema della saponetta sempre molle e bagnata.

