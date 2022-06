La spinta di uno storico supporto potrebbe fare decollare le azioni Softlab: le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo una rapida escursione sotto un livello che in passato ha sempre sostenuto le azioni Softlab, le quotazioni sono nuovamente a contatto con area 2,57 euro. Un’area che in passato ha quasi sempre sostenuto il titolo. A questo punto, quindi, la spinta di uno storico supporto potrebbe fare decollare le azioni Softlab.

Allo stato attuale la proiezione in corso è ribassista anche se, come dicevamo in precedenza, sta trovando un validissimo supporto in area 2,57 euro. Da notare che la spinta ribassista su Softlab è molto importante. Basti pensare che nelle ultime sei settimane cinque hanno visto la chiusura inferiore all’apertura. Ciò vuol dire che l’apertura settimanale è stata in gap al rialzo, ma poi la settimana si è sviluppata tutta al ribasso.

Nonostante questi evidenti segnali ribassisti i supporti reggono. Andiamo, quindi, a vedere quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri.

Fino a quanto l’area di supporto precedentemente indicata resisterà, lo scenario più probabile è quello che vede le quotazioni di Softlab dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 3,04 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in aera 3,51 euro.

La rottura dei supporti, invece, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dei minimi storici in area 2 euro.

Avvertenze

Prima di concludere ricordiamo che la società è inserita all’interno della black list della Consob. Dopo alcuni mesi durante i quali la posizione finanziaria netta era stata in via di miglioramento, l’aggiornamento di maggio ha mostrato un ritorno a una posizioni finanziaria netta in peggioramento vanificando tutti gli sforzi fatti nei mesi precedenti.

Un altro aspetto che non va sottovalutato è quello legato ai volumi medi scambiati sul titolo. Mediamente il controvalore scambiato ogni giorno su Softlab è di qualche migliaio di euro. Si comprende, quindi, il potenziale rischio legato a eccessi di volatilità.

Tuttavia, nonostante gli scambi limitati, la probabilità che ci sia una seduta di Borsa senza azioni scambiate è solo del 3%.

La spinta di uno storico supporto potrebbe fare decollare le azioni Softlab: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Softlab (ex Acotel) (MIL:SOF) ha chiuso la seduta del 31 maggio in ribasso dell’1,48% rispetto alla seduta precedente a quota 2,66 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Il titolo ePrice potrebbe essere vicino alla svolta rialzista, tuttavia fare attenzione ai bassi volumi