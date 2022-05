Il titolo ePrice potrebbe essere vicino alla svolta rialzista, tuttavia fare attenzione ai bassi volumi

Nell’ultimo mese il titolo ha visto 8 settimane consecutive al ribasso. Un comportamento che non si vede da oltre 3 anni. Tuttavia, adesso il titolo ePrice potrebbe essere vicino alla svolta rialzista.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista e ha raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 0,0208 euro. Il raggiungimento dell’obiettivo più probabile della discesa ha fatto sì che la spinta dei ribassisti si attenuasse. Le quotazioni, infatti, sono rimaste attaccate a questo livello lasciandosi la porta aperta a possibili rapide inversioni rialziste.

Una chiusura settimanale superiore a 0,0208 euro, infatti, potrebbe aprire le porte a un’inversione rialzista con obiettivo minimo in area dei massimi annuali, 0,035 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso, l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 0,0047 euro.

Avvertenze sul titolo ePrice

Al momento ricordiamo che il titolo ePrice è inserito nella black list della CONSOB. La sua posizione finanziaria netta è negativa e, purtroppo, negli ultimi mesi è andata peggiorando.

Riguardo a questo titolo un aspetto molto importante è legato alla volatilità. Infatti ePrice è stata più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 16% a settimana. Va notato che è un valore, sebbene molto alto, non strano per questo titolo. Nell’ultimo anno, infatti, la volatilità settimanale di ePrice è sta mediamente del 16% ed è stata superiore al 90% dei titoli italiani. Questa eccessiva volatilità è certamente legata alla bassa capitalizzazione del titolo (circa 8 milioni di euro). Inoltre, in condizioni normali, gli scambi sono molto sottili e giornalmente sono stati inferiori ai 10.000 euro.

Il titolo ePrice potrebbe essere vicino alla svolta rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta del 30 maggio a quota 0,0208 euro, in rialzo del 4,00% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

