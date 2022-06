Il mese di giugno è finalmente arrivato e con lui anche il momento di procedere a nuove semine e raccolti nell’orto. Tra gli ortaggi e i frutti da raccogliere da giugno in poi troviamo le fragole ma anche le zucchine. Inoltre, il grande freddo, ormai, dovrebbe essere passato e, per questo motivo, in molti stanno cominciando a seminare diversi ortaggi estivi. Tra questi oggi, in particolare, ci occuperemo dei peperoni, dei cardi e dei capperi. Ortaggi molto amati che possono essere utilizzati in cucina per preparare diverse ricette. La coltivazione di questi ortaggi potrà avvenire sia in piena terra che in vaso.

Oltre a raccogliere fragole e zucchine ecco 3 ortaggi da seminare a giugno nell’orto in una zona calda e soleggiata

La pianta di peperone ama molto il caldo e il sole, per questo deve essere sistemata in un luogo soleggiato. Se coltivato in vaso avrà bisogno di terriccio per piante di pomodoro unito a ghiaia da porre sul fondo. Per quanto riguarda le dimensioni del vaso dovranno essere di almeno 50 cm per 20 cm di altezza e profondità per un paio di piante. Le piante di peperone, sia in vaso che in piena terra, avranno bisogno di tutori per crescere bene. Per mantenere la terra fresca si consiglia di effettuare delle pacciamature con teli specifici. Le concimazioni dovranno essere regolari e a base di potassio. Andranno seminati lontano dalle patate e mai dopo i pomodori e le melanzane.

Cardi

La seconda pianta che si potrà coltivare con i primi caldi sono i cardi, piante molto rustiche. Un ortaggio che ama molto il caldo e che si danneggerà sotto i tre gradi. Potrà essere direttamente seminato nell’orto da maggio in poi ma, in alternativa, sarà anche ottimo trapiantare semi fatti crescere in vasetti. L’irrigazione è importante ma non bisognerà infradiciare il terreno. Le concimazioni dovranno essere effettuate con compost o con concimi ricchi di azoto.

Capperi

Quella dei capperi è una pianta perenne che ama, ancor più del peperone, il caldo. Per questo motivo al Nord andrà seminata in vaso e riparata durante l’inverno. Il luogo prediletto dai capperi è molto soleggiato e con terreno arido e ben drenato. Richiede pochissime cure e non avrà bisogno neppure di concimazioni. Il cappero potrà essere coltivato partendo dal seme ma anche acquistando la pianta in un vivaio. Una volta messa a dimora andrà irrigata ma, diventata grande, la pianta saprà ricavare umidità dal terreno anche in caso di siccità. Per quanto riguarda i parassiti non li teme particolarmente. Bisognerà solamente tenerla lontano dai ristagni di acqua. Quindi, oltre a raccogliere fragole e zucchine ecco 3 ortaggi che bisognerà seminare in questo periodo.

