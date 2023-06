Vacanze da sogno in Puglia: ecco la spiaggia selvaggia dalle acque caraibiche tanto amata da Lucio Dalla

Decidere di viaggiare è sempre una buona idea. Mare, montagna, città. Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Se amiamo le località di mare allora facciamo tappa in Puglia e in particolare in questa isola fiabesca tanto amata ed apprezzata dal grande Lucio Dalla. In questo luogo le spiagge sono tra le più belle d’Italia.

Programmare le vacanze estive e decidere la meta definitiva non è mai facile. Soprattutto se non abbiamo le idee ben chiare. Ci sono alcuni fattori, però, che potrebbero aiutarci e anche influenzare le nostre scelte.

Primo tra tutti il budget. Infatti, con l’aumento dei prezzi e dei costi delle bollette non tutti hanno la possibilità di partire per mete esotiche lontane e spendere grosse cifre.

Se abbiamo pochi giorni a disposizione e vogliamo contenere i costi, allora rimaniamo in Italia. Per fortuna il nostro è uno dei Paesi più belli al Mondo, quindi trovare il luogo perfetto per trascorrere le vacanze non è molto complicato.

Se ami il mare allora, hai solo l’imbarazzo della scelta. Da Nord a Sud ci sono tantissimi angoli di paradiso, caratterizzati da spiagge caraibiche, acque cristalline e rocce a picco sul mare. Ma potrai trascorrere delle vacanze da sogno anche evitando i luoghi troppo turistici.

Vacanze da sogno in Puglia: un’isola suggestiva e incantevole

Anche quest’anno la Puglia sarà uno dei posti più visitati in Italia. E come non essere d’accordo! Una Regione meravigliosa che offre ai turisti dei luoghi incantevoli e unici al Mondo. Mare da favola, ma anche un entroterra tutto da scoprire, come la fantastica Valle d’Itria.

Se amiamo le località balneari, allora dobbiamo fare un salto sulla costa garganica, ubicata nella parte settentrionale della Regione.

Ecco che a circa 10 miglia da questa costa troviamo le Isole Tremiti. Un arcipelago magico, circondato da acque blu incontaminate e paesaggi mozzafiato.

Proprio qui amava rifugiarsi il grande Lucio Dalla. Il cantautore era molto legato all’isola e la considerava una seconda casa. In questa terra selvaggia, tra leggende, mare, profumi e vento, Lucio Dalla scrisse molte delle sue più belle canzoni.

San Domino e Cala Matano

Le spiagge delle Isole Tremiti sono davvero uniche e hanno tutte caratteristiche diverse. Se amiamo quelle sabbiose allora facciamo un salto a Cala Matano sull’isola di San Domino. Il suo nome deriva da quello di una duchessa, moglie di un antico amministratore dell’arcipelago.

Per delle vacanze da sogno in Puglia, Cala Matano è una tappa immancabile, anche perché è considerata una delle più belle spiagge italiane. Circondata da rocce bianche e vegetazione mediterranea, la baia è bagnata da un mare cristallino e trasparente che sembra quello dei Caraibi. In queste acque possiamo fare il bagno e scoprire dei fondali bellissimi, adatti allo snorkeling.

Un posto selvaggio dove rilassarsi e sentire il verso dei gabbiani, i veri padroni dell’isola.

Di sera poi, la spiaggia diventa molto suggestiva e romantica. Illuminata dal chiarore della luna che si specchia nel mare.