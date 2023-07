3 abiti belli ma economici che tutte le donne dovrebbero avere nel loro armadio estivo per fare un figurone

Se ogni volta che apri l’armadio non sai mai cosa metterti, questi abiti ti semplificheranno le giornate in un attimo!

Ogni giorno è sempre la stessa storia! Apriamo il nostro armadio, vediamo davanti a noi i nostri vestiti e ci sembra sempre di non avere nulla da indossare. Ovviamente è solo un’impressione, ma come mai questo accade? Spesso questo piccolo contrattempo deriva da una difficoltà reale a non sapere abbinare nel modo giusto i nostri capi d’abbigliamento. Tra gonne, pantaloni, camicie, magliettine e tanto altro, il guardaroba di una donna è sempre un gran casino. Esiste, però, una strategia semplice e pratica per semplificare la scelta dell’outfit quotidiano.

Se anche tu non sai mai cosa scegliere, probabilmente ti mancano nell’armadio i 3 abiti che tutte noi dovremmo avere. Stiamo parlando di abiti perfetti per diverse occasioni, dalla più casual alla più elegante, ma che sicuramente capiteranno a tutte durante l’estate. Scopri insieme a noi le 3 chicche dell’estate.

Questi 3 abiti belli ma economici ci faranno sembrare perfette in ogni occasione

Neanche il vestito più bello valorizzerà tutti i fisici allo stesso modo. Partiamo da questa legge universale, che ci fa capire molto sul mondo della moda. In questo settore si stanno facendo grandi passi avanti in questo periodo, per fortuna. Oggi “bello” non corrisponde più solo al corpo della classica modella che tutti immaginiamo. Anche i corpi che esulano dai “soliti” canoni estetici sono belli e vanno valorizzati, perché ogni fisico è bello a modo suo.

Detto questo, bisogna anche ammettere che ci siano dei vestiti che valorizzano realmente tutti i fisici. Ci stiamo riferendo a 3 abiti, anzi 3 cavalli di battaglia, che tutte noi dovremmo avere nell’armadio.

Un materiale che non passerà mai di moda

Che anche quest’anno il jeans sia il principe della stagione non c’è da stupirsi. Questo materiale è così versatile da poter essere utilizzato nelle maniere più stravaganti, anche per creare i modelli di gonne più alla moda dell’estate. Tutte noi abbiamo dei pantaloni di jeans nell’armadio che amiamo e che valorizzano il nostro fisico. Ma allora perché non pensare di avere un abito dello stesso materiale?

Il vestito in jeans, che sia esso corto o lungo, è un vero e proprio passeartout per ogni occasione. Quando vogliamo essere semplici ma curate, o quando vogliamo sentirci comode ma senza diminuire il nostro stile, è questa la soluzione. Ecco perché questo è sicuramente il primo abito da avere nell’armadio.

Il mito tra passato, presente e futuro

Se c’è un capo d’abbigliamento che non passerà mai di moda, è il tubino nero. Siamo invitate ad una cena elegante? Abbiamo ricevuto un invito di lavoro all’ultimo momento? Basta indossare un tubino nero e il gioco è fatto. Va da sé che questo abito valorizza di più i fisici asciutti, ma aiuta anche a nascondere rotolini e i chili di troppo. Oltretutto quest’anno potremo trovare da Zara tantissimi sandali da abbinarvi a prezzi scontatissimi, dai 13 ai 60 euro.

Infine non dimenticare di acquistare anche un abito in pizzo Sangallo. Sarà una sorta di camicione, che ci darà subito un’aria vacanziera, rilassata ma, al contempo, molto elegante. Il pizzo Sangallo, infatti, regala a chiunque un’aria sofisticata e di classe. Ecco 3 abiti belli ma economici, quindi, da avere sempre a portata di mano per far risaltare la propria fisicità. Indossali e non te ne pentirai!