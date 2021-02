Chiunque abbia un cane sa quanto ciò significhi gioie e dolori. Gioie perché la compagnia e la fedeltà di un amico a quattro zampe è unica al mondo. Dolori perché la cura di un cane può essere a volte assai impegnativa. Tra le costose visite periodiche dal veterinario, l’acquisto di cibo specifico e le pretese di affetto e di attenzioni che un cane necessita si tratta di tempo e soldi da spendere.

I cani sono animali intelligenti e di conseguenza sono soggetti a traumi e a sofferenze che possono causare comportamenti anormali.

Oggi vedremo quale è la soluzione più efficace quando i cani abbaiano troppo.

Cosa fare

È giusto che un cane abbai in determinate situazioni, ma non in altre. Se sente che c’è un pericolo per lui o per i suoi familiari, se ha fame, oppure se è annoiato, abbaia per motivi validi.

Il problema insorge quando il cane abbaia senza motivo, per noia oppure per attirare l’attenzione su di sé. Molto spesso i cani iniziano ad abbaiare e non smettono per ore e ore. Questa situazione può causare molti problemi ai vicini di casa che ovviamente saranno disturbati dal rumore.

Se abbiamo provato tutti i metodi possibili per far smettere i cani di abbaiare e non hanno sortito effetto, possiamo optare per quella che pare essere la soluzione più efficace, ovvero rivolgerci ad un educatore cinofilo oppure ad uno psicologo canino. Tra le cause di questo comportamento può esserci l’ansia da separazione, la fobia del rumore o dei traumi vissuti in passato come percosse e maltrattamenti.

Tramite le più innovative tecniche comportamentali questi esperti possono andare a fondo delle cause che portano il cane ad abbaiare in maniera quasi compulsiva e troveranno la terapia migliore per fargli cambiare comportamento. Tramite la terapia comportamentale, o addirittura l’ipnosi, potranno intervenire sul riflesso del cane ad abbaiare e risolvere una volta per tutte questo fastidioso problema.

Se invece vogliamo risolvere alla radice il problema possiamo optare per l’adozione di un cane di questo tipo, che per sua natura non abbaia.

Ecco spiegata la cosa migliore da fare in questi casi. È ciò che potremmo prontamente consigliare anche ai vicini di casa i cui cani disturbano il nostro studio o le nostre sessioni di smartworking.