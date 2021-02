Chi porta gli occhiali da vista, sa perfettamente con quanta attenzione vanno maneggiati. Infatti, questo oggetto è davvero delicato ed è facilissimo da rompere. Possiamo farli cadere, possiamo sederci sopra di essi per sbaglio o possiamo indossarli con troppa veemenza. L’asta degli occhiali potrebbe davvero rompersi in qualsiasi occasione. In “Come aggiustare l’asta rotta degli occhiali in due semplici mosse”, il team di ProiezionidiBorsa aveva già fornito qualche utile consiglio per aggiustarli a casa. Ma c’è un altro piccolo segreto che oggi vogliamo svelare. Infatti, non molti sanno che per aggiustare gli occhiali da vista potrebbe bastare un po’ di smalto per unghie! Ecco quello che dobbiamo fare.

Per riparare gli occhiali servirà uno semplice smalto per unghie

Non molti sanno che per aggiustare gli occhiali da vista potrebbe bastare un po’ di smalto per unghie. Questo semplice oggetto, infatti, può risultare davvero utile in una situazione d’emergenza come questa. Si tratta, inoltre, di un prodotto che quasi tutti hanno a casa propria e che quindi risulterà comodo per la maggior parte di noi. Ci basterà sapere come sfruttarlo per salvare la situazione! Vediamo insieme tutti i passaggi da compiere.

Ecco come mettere in pratica questo efficace rimedio casalingo

Per prima cosa prendiamo l’asta dei nostri occhiali e controlliamo con attenzione quali punti risultano essere rotti. Adesso cerchiamo uno smalto per unghie dello stesso colore dei nostri occhiali, così da non far notare a nessuno il piccolo trucco. Versiamo qualche goccia di smalto sulle zone interessate e posiamo gli occhiali su della carta impermeabile per farli asciugare. Dopo un paio d’ore andiamo a vedere il risultato. L’asta dei nostri occhiali dovrebbe essere perfettamente aggiustata e noi potremo tornare a vedere bene! Questo metodo è utilissimo, soprattutto per risparmiare. Non è detto che lo smalto tenga insieme i nostri occhiali per sempre. Li potrà aggiustare per un tempo limitato, ma ci darà l’opportunità di indossarli e di cercare la soluzione più economica e pratica per poi aggiustarli definitivamente.