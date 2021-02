Sulle nostre pagine di ProiezionidiBorsa parliamo spesso di un tema che interessa molti. Si tratta di vecchi oggetti che in tantissimi posseggono ancora che oggi hanno aumentato il loro valore di mercato. Tutti sanno, infatti, che con il passare degli anni, i vecchi possedimenti diventano vintage. Questo vuol dire che i collezionisti desiderano averli più che mai. In questo articolo vogliamo spiegare come un vecchio oggetto che molti potrebbero ancora avere, oggi vale 14.000 euro. Questo oggetto appartiene agli anni ’70 e alcuni di noi potrebbero ancora averlo nel proprio garage o nella propria cantina. Vediamo qual è.

Un pezzo di storia da migliaia di euro

In tanti ricorderemo il Pong. Questo famosissimo multiplayer in voga negli anni ’70 si trovava in tantissimi appartamenti. 60 anni fa, infatti, era uno dei giochi più di moda, e tutti i ragazzi ne volevano almeno uno. Diciamo che potremmo compararlo alla PlayStation di oggi. Questo gioco, ormai da collezione, è stato venduto a prezzi esorbitanti. In fondo, si tratta del primo multiplayer, quindi il suo valore non può che essere alto! È un vecchio oggetto che molti potrebbero ancora avere, oggi vale 14.000 euro all’asta!

Il valore del Pong alle aste

Dunque, abbiamo visto come il Pong può arrivare a valere 14.000 euro. Si tratta di una vera e propria fortuna! Insomma, un vecchio gioco in cantina che forse non usiamo più da anni potrebbe darci una grande mano a livello economico! Ovviamente, dobbiamo essere disposti a mettere da parte i sentimentalismi. Insomma, sappiamo che molti sono legati a un multiplayer del genere, perché ricorda loro la loro infanzia e la loro adolescenza. Ma al tempo stesso, bisogna fare una scelta!

