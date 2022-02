Con l’inizio di febbraio sembra, finalmente, che le temperature si stiano rialzando. Non è ancora il momento di fare il cambio degli armadi, chiaro, ma di cominciare a mettere qualche maglione di lana in meno, forse sì. Si cammina per strada, rendendoci conto che la primavera sta facendo capolino, magari non sul calendario, ma certamente nel sole gradevole che ci riscalda.

O, almeno, così dovrebbe essere, perché, purtroppo, non tutti possono sempre godere di questo piacevole calore. Ci sono persone, infatti, che, rispetto ad altre, tendono ad avere una sensazione di freddo, nonostante il clima farebbe pensare al contrario. Sono tante le cause che potrebbero causarci questa particolare condizione che viene definita ipersensibilità al freddo.

Questa intolleranza potrebbe dipendere da vari fattori, anche medici

In sostanza, non sentiamoci delle pecore nere, perché la sensazione di avere sempre freddo non è solo nostra. Sono diverse le persone che, a prescindere dal meteo, hanno questa sensazione, a volte, addirittura, con i brividi. Humanitas ha pubblicato un interessante approfondimento, per spiegare quali cause potrebbero scatenare questa particolare sensibilità. Una di queste è l’anemia. Infatti, mancando globuli rossi nel sangue, potremmo non solo sentirci più stanchi, ma anche maggiormente infreddoliti. Non va sottovalutata la circolazione del sangue che potrebbe essere una causa di questa sensazione di freddo. In particolare, la malattia di Raynaud causerebbe quel particolare stato nel quale sentiamo mani e/o piedi più freddi che nel resto del nostro corpo. Una terza causa, secondo gli esperti, potrebbe essere attribuita alle disfunzioni della tiroide.

La sensazione di avere sempre freddo e non solo a mani e piedi anche quando fa caldo potrebbe dipendere da questi fattori

Per fortuna, non sempre è un problema medico a causare questa condizione da infreddoliti. In particolare, quando si è stanchi e si ha sonno arretrato, si potrebbe percepire una temperatura più bassa di quella reale. Il tutto, “curabile” con una bella dormita. Temporanea è la situazione dovuta ad una infezione che, fino a quando il nostro corpo la sta combattendo, potrebbe provocarci dei brividi. Mangiare poco o male sono anch’esse cause che potrebbero portarci alla tipica sensazione di freddo. Così come l’essere eccessivamente magri, ci priva di quella sorta di isolamento, che è il nostro grasso corporeo, facendoci avvertire più freddo.

Esistono, poi, altre patologie mediche, sempre secondo gli esperti, che ci trasmettono la sensazione di freddo perenne. Tra queste, le lesioni nervose, il Parkinson, i problemi legati all’ipofisi e all’ipotalamo. In ogni caso, soprattutto se questa sensazione freddolosa è associata anche a particolari sintomi non consueti, è fondamentale rivolgersi al nostro medico di fiducia.