Questa verdura di stagione è davvero facile da pulire e da preparare, sia in primi piatti che in gustosi secondi o contorni. Come cavolo nero, lattuga e cavolfiore bianco, si tratta di un prodotto fresco di periodo, con cui accompagnare anche secondi elaborati di pollo o tacchino.

Il modo probabilmente più comune di consumare il broccolo è con la pasta. Eppure, le possibilità di presentarlo sono davvero infinite. Per una ricetta più sfiziosa, poi, ricordiamo che i broccoli sono ottimi insieme alla salsiccia in questa facilissima torta salata.

In alternativa, possiamo anche conditi con giusto un filo d’olio d’oliva, permettono di assaporare tutta la ricchezza di gusto proveniente dall’orto. Con veramente pochissime calorie, infatti, i broccoli si confermano una verdura sana e nutriente.

La ricetta che segue si propone di modificare il tipico aspetto dei broccoli e unirli al sapore di un protagonista del mare dal gusto deciso.

Gli ingredienti necessari per la ricetta

Per la crema di broccoli:

4 broccoli;

olio d’oliva q.b.;

uno spicchio di aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per le vongole:

un chilogrammo di vongole;

30 grammi di sale;

un litro d’acqua.

Per guarnire il piatto:

150 grammi di vongole;

un lime;

sale Maldon;

pinoli tostati q.b.;

olio d’oliva a piacere.

Ecco come cucinare i broccoli in padella non con la pasta ma con un pesce e non si tratta delle acciughe

Iniziare dalla pulizia dei broccoli, separando le cime dai gambi ed eliminando da questi ultimi la parte più fibrosa. Tagliare, poi, il gambo in fette sottili e rosolarlo in padella con l’olio d’oliva e l’aglio tritato. Aggiungere un mestolo d’acqua calda e lasciare raffreddare.

Nel frattempo, cuocere i broccoli in acqua salata per circa 5 minuti e, poi, raffreddarli in acqua e ghiaccio. Mettere da parte circa ¼ delle cime cucinate e frullare le restanti insieme al soffritto dapprima preparato. Quindi, salare e pepare a proprio piacere.

Per la preparazione delle vongole, invece, spurgarle per un’ora circa in acqua e sale, sciacquarle e sbollentarle per 2 minuti in acqua bollente. Raffreddarle, poi, in acqua e ghiaccio.

Privare le vongole del guscio e lasciarle nel loro liquido di cottura.

Gli ultimi passaggi finali

Tostare i pinoli in padella. Adagiare la crema di broccoli nel piatto e collocare sopra le vongole e le cime di broccolo condite con olio e sale. Aggiungere, infine, i pinoli e la scorza grattugiata di un lime.

Ecco, quindi, come cucinare i broccoli in padella in maniera sfiziosa e ricca di sapori.

