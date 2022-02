Sono molte le persone a soffrire particolarmente il freddo senza un apparente motivo. L’inverno e il repentino abbassarsi delle temperature, infatti, possono sortire effetti indesiderati su alcuni soggetti. Non solo piedi e mani ghiacciati, anche schiena e busto possono mostrare segni di ipersensibilità al freddo.

Ma esiste un altro effetto fastidioso che compare nei mesi invernali soprattutto su mani e piedi. Stiamo parlando dei geloni, che si manifestano con un arrossamento (scottatura da freddo) della pelle, seguito da bruciore, formicolio, vesciche doloranti.

Dunque, cosa fare una volta che il gelone si manifesta? Oltre a rivolgerci a uno specialista, possiamo provare alcune soluzioni tramandate dalle nostre nonne. Infatti, sono naturali ed economici questi 2 rimedi molto utili per alleviare rossori e bruciore. Tra poco vedremo di cosa si tratta e come utilizzarli. Come sempre, prima di applicare qualsiasi rimedio, consigliamo di chiedere al nostro medico di fiducia.

La prevenzione è l’arma migliore contro freddo e geloni

Secondo gli esperti, l’arma migliore per combattere i geloni è prevenire il freddo. Ecco perché chi patisce particolarmente gli sbalzi di temperatura e le giornate di freddo intenso dovrebbe proteggersi. Guanti e calze pesanti, cappelli di lana, suole termiche e scarpe calde possono essere grandi alleati.

Infatti, se tralasciati, i geloni possono peggiorare fino a scoppiare in vesciche e ferite importanti. In quel caso possono creare notevoli fastidi. Non è raro che una persona che soffre di geloni non riesca a indossare le proprie scarpe anche per giorni senza grande sofferenza.

Sono naturali ed economici questi 2 rimedi che potrebbero curare mani e piedi dai dolorosi geloni da freddo

I nostri avi non erano così fortunati come lo siamo noi adesso. Oggi sono molte le armi per combattere il freddo. Come abbiamo visto, cappelli, calze e guanti termici, magliette della salute, indumenti di lana sono una grande comodità.

Ecco perché quando ci colpiscono i geloni possiamo affidarci all’antica saggezza dei nostri nonni e cercare di alleviare i sintomi. Ci sono 2 rimedi in particolare che ci sorprenderanno. Infatti, molto di noi li conservano nella propria cucina e sono patate e rape.

Le patate sono un rimedio conosciutissimo contro le scottature e funzionano benissimo contro i geloni. La presenza di amido al loro interno fa sì che, strofinandole sulla parte, ci si senta immediatamente sollevati. Basta tagliare una patata a metà per alleviare i dolori.

Stesso effetto si ottiene con le rape, soprattutto quelle bianche, e il rafano. Come per la patata, bisognerà strofinarne delle fettine sulla parte e lasciarle agire. Ancora, può essere utile effettuare dei pediluvi con l’acqua calda dove hanno bollito le rape.

Lettura consigliata

Mani e piedi sempre freddi sono sintomi da non sottovalutare perché potrebbero nascondere questo strano disturbo