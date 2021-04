Molti di noi vogliono iniziare a fare yoga, ma spesso non riusciamo. Magari non troviamo i corsi giusti o non abbiamo tempo. Possiamo però incorporare semplici esercizi yoga nella vita di tutti i giorni. In questo modo ne gioveranno la nostra mente e il nostro corpo. Per iniziare è perfetta la semplicissima posizione yoga per ricaricare le energie, riposarsi in qualsiasi momento della giornata e per vivere con più serenità.

Per rilassarsi

Le posizioni dello yoga si chiamano asana e quella di cui parliamo oggi è la shavasana. Chi ha già fatto un po’ di yoga probabilmente la conosce. È infatti una posizione molto usata alla fine delle lezioni. Dopo esserci stancati durante lo yoga, spesso infatti concludiamo l’attività con un rilassamento. La posizione amata da molti in questo caso è proprio la shavasana, che permette di rilassare mente e corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa posizione è inoltre semplicissima da fare. È quindi perfetta per chi ha problemi di mobilità. Non richiede inoltre alcuno strumento. Il consiglio è però quello di munirsi di vestiti comodi e di uno spazio pulito su cui coricarsi.

Un momento di pace

La shavasana è estremamente semplice. A prima vista sembra una semplice posizione da coricati. Per assumerla dobbiamo infatti coricarci. È però consigliato posizionare il nostro corpo in alcuni modi specifici. Le braccia dovrebbero essere leggermente staccate dal corpo, con i palmi rivolti verso l’alto. Anche le gambe sono leggermente divaricate. È possibile lasciar andare i piedi che si inclineranno così verso l’esterno. La schiena dovrebbe essere a contatto col terreno e ritta. Non deve però esserci tensione.

La nuca deve poggiare bene a terra e la testa deve essere dritta. È possibile inoltre farsi aiutare da coperte o cuscini. Una volta assunta la pozione abbiamo diverse scelte. Possiamo effettuare una breve meditazione, cercare di rilassare i muscoli o semplicemente concentrarci sul nostro respiro. Gli effetti positivi saranno però assicurati. La semplicissima posizione yoga per ricaricare le energie, riposarsi in qualsiasi momento della giornata e per vivere con più serenità diventerà il nostro asso nella manica.