Dopo la pausa di riflessione di settimana scorsa, la corsa a Wall Street è ripresa. Complice la politica della FED e la debolezza del dollaro, infatti, i mercati sono impostati al rialzo. Dobbiamo solo capire quali siano i livelli oltre i quali il rally natalizio potrebbe esplodere a Wall Street.

D’altra parte, il frattale previsionale per il Dow Jones, indice che usiamo come riferimento, prevede una fine d’anno tutta al rialzo.

Come si vede, fino ad agosto le quotazioni hanno seguito perfettamente l’andamento delle previsioni. A un certo punto, però, i due andamenti sono andati in divergenza e in questo caso potrebbe significare, come accaduto una sola volta negli ultimi quindici anni, che l’andamento previsto sarà completamente ribaltato. Da metà ottobre, però, le quotazioni hanno ripreso a seguire il frattale previsionale. Ci dovrebbero essere, quindi, buone probabilità di assistere a un rialzo fino alla fine dell’anno.

I livelli oltre i quali il rally natalizio potrebbe esplodere a Wall Street: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 25 novembre a quota 34.347,04, in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,71%.

La proiezione in corso è rialzista, ma prima di esprimere tutte le sue potenzialità dovrebbe rompere al rialzo la resistenza in area 34.453,04. In questo caso le quotazioni si potrebbero dirigere verso il I punto di inversione in area 36.138. A seguire, poi, gli altri probabili punti di inversione potrebbero andare a collocarsi in area 40.549 (I punto di inversione) e in area 44.960 (II punto di inversione).

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 33.142. In questo caso potrebbe essere molto probabile una discesa verso i minimi recenti in area 29.000.

Sul settimanale l’impostazione della tendenza è saldamente rialzista, con il I punto di inversione che non è riuscito nell’intento di fermare l’ascesa delle quotazioni del Dow Jones. A questo punto le speranze dei ribassisti di assistere a un’inversione sono riposte in area 37.917. Solo in area 42.545, però, ci potrebbero essere probabilità di inversione molto elevate.

Un altro evento che potrebbe favorire la ripresa del ribasso è la rottura del supporto in area 33.289. In questo caso ci sarebbero elevate probabilità per il Dow Jones di ritornare in area 29.000.