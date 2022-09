Continua la crescita del gruppo SeSa mediante acquisizioni rendendolo sempre più leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese. Siamo, quindi, in presenza di un titolo che negli ultimi anni ha avuto un rendimento di oltre il 290%. L’ultimo anno non è stato molto buono visto il ribasso di circa il 30%. In ogni caso, però, ha fatto meglio del settore di riferimento che ha perso circa il 40%.

Adesso il titolo si trova in una situazione molto particolare. Infatti, la rottura della resistenza potrebbe fare esplodere il titolo al rialzo.

Come l’analisi dei fondamentali valuta il titolo

Qualunque sia l’approccio considerato, il titolo SeSa risulta essere sopravvalutato in termini dei multipli di mercato. In termini di multipli degli utili (PE), il gruppo è tra quelli sopravvalutati dal mercato e non poteva essere altrimenti vista la forte ascesa dei prezzi. Ad esempio, al momento, l’azienda vale 21,9 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Questo multiplo va confrontato con quello medio del settore di riferimento che è pari a 20,6. Il rapporto prezzo su fatturato (PS) è in linea con la media del settore di riferimento. Inoltre, va notato che il PS di SeSa è inferiore a 1. Un buon livello, ma comunque superiore a quello di altri competitors. Ad esempio, il titolo ItWay ha un PS pari a 0,4.

Di parere diverso sono gli analisti che hanno un consenso medio, come riportato su riviste specializzate, comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 66% circa. Inoltre la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari a circa il 12%.

La rottura della resistenza potrebbe fare esplodere il titolo al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le quotazioni di SeSa (MIL:SES) hanno chiuso la seduta del 28 settembre a quota 109,4 euro, in rialzo del 3,11% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni sono rimbalzata sul primo ostacolo lungo il percorso ribassista in area 102 euro portandosi subito a contatto con l’obiettivo più probabile del rialzo (linea tratteggiata) in area 109,8 euro. Poiché questo livello già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni, il suo superamento potrebbe favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 102 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andarsi a collocare in area 66,4 euro.

