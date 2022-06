Sono momenti molto particolari, dove si affollano scadenze cicliche e swing che danno spazio a un primo indizio rialzista di medio lungo termine. Oggi si è assistito a un ritracciamento, e per il momento non è preoccupante, ma da domani i mercati dovrebbero ripartire al rialzo, altrimenti il movimento degli ultimi giorni si rivelerebbe un ulteriore falso segnale. L’attenzione ora è posta sull’importante scadenza del 5 luglio, turning point rilevante. Se non si assisterà entro questa data a un’inversione rialzista, si potrebbe assistere a nuovi ribassi fino al 16 agosto, e poi 17 ottobre, prossimi setup annuali.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:24 della giornata di contrattazione del 27 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.123

Eurostoxx Future

3.513

Ftse Mib Future

21.745

S&P 500 Index

3.896,17.

Il Toro pluriennale potrebbe essere alle porte

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 24 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

La settimana dovrebbe essere tutta al rialzo. Il minimo dovrebbe formarsi nella giornata di lunedì, mentre venerdì dovrebbe essere il giorno dove si formerà massimo settimanale.

Da domani i mercati dovrebbero ripartire al rialzo. Preoccupante un segnale contrario. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.883. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.646.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.428. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.570.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.480. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.510.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.821. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Posizione di trading multidays dei nostri Trading Systems

Long su Wall Street, Flat sugli altri listini azionari analizzati.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

Si dovrebbe aprire la seduta sui minimi e poi chiuderla sui massimi.

Lettura consigliata

La zona del Mar Baltico torna al centro dello scacchiere internazionale