L’altro giorno l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, acronimo Arera, ha presentato la relazione annuale sui servizi essenziali. All’interno del report Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, ha toccato temi cari ai cittadini-consumatori e le loro famiglie. Non si è fatta attendere la nota di una nota associazione schierata al fianco degli italiani. Vediamo la ricetta di Adiconsum per acqua, luce, gas, ambiente.

L’associazione ritiene necessario di revisionare alcuni aspetti importanti per la fornitura di energia elettrica. Bisogna rivedere gli oneri di sistema che incidono non poco sulla bolletta elettrica. Adiconsum vuole la rivisitazione del Decreto Bersani visto che risale a circa quattordici anni fa e non più in linea con la liberalizzazione del settore energetico.

L’associazione dei consumatori chiede una maggiore attenzione e sviluppo dell’ economia circolare e delle rinnovabili per sostenere l’efficientamento e la sostenibilità ambientale e sociale.

L’Adiconsum spinge per il superbonus 110%

Lo staff di ProiezionidiBorsa ha più volte su queste pagine spiegato i vantaggi del superbonus 110%. In merito a questo argomento l’Adiconsum invita gli italiani a fare interventi sfruttando ecobonus, sismabonus e installazione del rilevatore strutturale sismico.

Passaggio dal mercato tutelato al libero

L’Adiconsum si esprime anche sul passaggio dal mercato tutelato al mercato libero vista la crescente scelta da parte dei consumatori. Ai fin i della trasparenza è giusto istituire un Albo dei Venditori. Le imprese che hanno determinati requisiti possono accedere. L’associazione chiede di inserire tra i requisiti il possesso di fidejussioni bancarie o polizze assicurative adeguate al volume di affari. Le imprese iscritte all’albo devono avere altre competenze, ovvero tutela dei dati profilati dei consumatori, aggiungere servizi in più solo su richiesta.

Il futuro

In questo momento è necessario fare rete tra tutti i soggetti coinvolti. I consumatori e imprese stanno attraversando un momento difficile per via dell’emergenza sanitaria del coronavirus. L’Arera deve sforzarsi per garantire una maggiore tutela dei cittadini-utenti. La ricetta di Adiconsum per acqua, luce, gas, ambiente è servita.