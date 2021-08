La ricetta della brioche francese è facile da realizzare. Si tratta di una brioche profumatissima, dalla mollica filante, sofficissima e arricchita dalle gocce di cioccolato. È un dolce da forno lievitato di origine francese, una preparazione di base della pasticceria detta “viennoiserie” conosciuta in tutto il Mondo e diffusa in mille varianti.

In questo articolo spieghiamo la ricetta della brioche francese morbida come una nuvola, filante e con tante gocce di cioccolato. Esistono molte ricette per la brioche, questa che proponiamo è la versione classica con l’aggiunta di gocce di cioccolato.

Ha una crosta di colore bruno, croccante ed all’interno c’è una mollica soffice di colore giallo chiaro.

Se non piacciono le gocce di cioccolato, nell’impasto si possono aggiungere frutta candita, frutti di bosco, uva sultanina, ecc..

Ecco la ricetta della brioche francese morbida come una nuvola, filante e con tante gocce di cioccolato

Ingredienti

a) 320 grammi di farina W350 oppure di Manitoba;

b) 75 grammi di zucchero;

c) 150 grammi di latte tiepido;

d) 70 grammi di burro Lurpark a temperatura ambiente;

e) 1 uovo;

f) 5 grammi di sale;

g) 8/10 grammi di lievito di birra fresco;

h) 80 grammi di gocce di cioccolato fondente.

Preparazione del lievitino

Versare in una terrina il latte tiepido, il lievito di birra, 15 grammi di zucchero, 150 grammi di farina. Mescolare bene, sigillare coprendo con la pellicola e tenere in un luogo fresco lontano da correnti d’aria. Fare lievitare il composto per quaranta minuti.

Preparazione del dolce

Trascorso questo tempo, versare nel lievitino la farina, l’uovo e lo zucchero e impastare il tutto. Aggiungere poco alla volta, il burro facendolo assorbire bene.

Quando l’impasto si staccherà dalle pareti della terrina, aggiungere il sale continuando ad impastare.

Mettere l’impasto su una spianatoia, lavorarlo per dare forma ad una palla e fare lievitare per due ore e mezza.

Trascorso questo tempo, prendere l’impasto e dividerlo in cinque parti uguali.

Fare delle palline schiacciarle con le mani dandole una forma rotonda, e farcirle con le gocce di cioccolato.

Piegare le estremità verso l’interno e arrotolare l’impasto.

Prendere uno stampo da plumcake, foderarlo con della carta da forno e sistemare all’interno il primo rotolino. Formare gli altri rotolini e continuare a sistemarli nello stampo, uno accanto all’altro.

Fare lievitare la brioche fino al suo raddoppio.

Spennellarla con del latte, versarci sopra altre gocce di cioccolato.

Inserire la brioche nel forno preriscaldato a 170 gradi per cinque minuti, poi abbassare la temperatura a 160 gradi per altri 25 minuti.

Togliere dal forno, fare raffreddare prima di servirla.

La brioche può essere conservata per due giorni, chiusa in un sacchetto.