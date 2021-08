Spesso il corpo manda segnali importanti che dovrebbero far suonare un campanello d’allarme. Certo, non occorre andare in panico per ogni dolorino. Ma se un fastidio è persistente, è meglio consultare il medico.

Intervenendo in tempo, infatti, si hanno più possibilità di sconfiggere alcune gravi malattie. Dunque attenzione perché quasi tutti trascurano questo sintomo ma può essere l’anticamera di due pericolosi tumori.

Il tumore al colon e quello alle ovaie

Per certi versi, il tumore colo-rettale e quello alle ovaie sono simili. Entrambi, infatti, mostrano dei sintomi che possono facilmente essere scambiati per altri problemi intestinali o addominali. Questo fattore, purtroppo, complica la possibilità di una diagnosi precoce.

I due tipi di tumore sono inoltre molto comuni: il cancro colo-rettale è addirittura il secondo fra i più frequenti. Il tumore dell’ovaio, invece, occupa la decima posizione tra le forme tumorali più diffuse.

Diversi sono però i tassi di sopravvivenza dopo cinque anni dalla diagnosi. Per quanto riguarda il cancro colo-rettale, vanno dal 65% al 95% circa, a seconda dello stadio del tumore. Negli ultimi anni la mortalità è calata, grazie anche allo screening e alla diagnosi precoce. Per questo i medici raccomandano di fare un importante esame a partire dai 45 anni.

Il cancro delle ovaie, invece, ha una percentuale di sopravvivenza del 40% circa. Nonostante i risultati stiano migliorando, il problema è che la malattia viene spesso diagnosticata troppo tardi. Proprio per questo il tumore delle ovaie è noto come il killer subdolo e silenzioso.

Per entrambi i tipi di tumore, insomma, riconoscere in fretta i sintomi è sia molto importante, sia molto difficile. Bisogna dunque prestare attenzione agli strani problemi di salute che persistono. Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa ne affronta uno in particolare.

Attenzione perché quasi tutti trascurano questo sintomo ma può essere l’anticamera di due pericolosi tumori

Esiste un sintomo che spesso viene sottovalutato. Magari per imbarazzo, o magari perché è davvero molto comune: si tratta del meteorismo. Spesso chiamato anche “aria nella pancia”, non è altro che un eccesso di gas nel tratto gastrointestinale. È generalmente accompagnato da gonfiore, dolore, flatulenze ed eruttazioni.

Solitamente non c’è da preoccuparsi troppo per il gas in eccesso. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di un problema legato all’alimentazione. Lo si può quindi risolvere cambiando la propria dieta.

Ma che fare se il disturbo persiste, nonostante magari si faccia più attenzione alle abitudini alimentari?

In questo caso, è meglio chiedersi se ci sono altri sintomi insoliti, poi rivolgersi al medico. Può darsi che il problema sia dovuto a una malattia dell’apparato digerente. Ma, come indicano gli esperti, il meteorismo è anche fra i sintomi sia del tumore al colon-retto, che di quello all’ovaio.

È dunque importante evitare di convincersi che si tratta solo di un po’ di innocuo gas: si rischia di sottovalutare un campanello d’allarme. Parlare con il dottore è la soluzione migliore per fugare ogni dubbio.

Nel frattempo, per mantenersi in salute, bisogna fare attenzione a quello che si mangia. Ciò non significa solo rinunce: si può anche provare un alimento inusuale che aiuta a tenere alla larga il tumore al colon. Oppure fare scorpacciate di un frutto amato da tutti.