Dopo alcuni mesi nel corso dei quali queste azioni hanno cercato di forzare al rialzo la reazione di Amplifon sembra già essersi esaurita. Dopo un doppio massimo in area 36 €, infatti, abbiamo assistito a un’accelerazione ribassista che è ancora lungi dall’essersi esaurita.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali l‘EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Altro dato interessante è quello relativo al giudizio degli analisti che è notevolmente migliorato negli ultimi quattro mesi. Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 16%. Tuttavia, i prezzi obiettivo degli analisti differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Tra i punti deboli, invece, c’è la sopravvalutazione che si evince dall’analisi basata sui multipli di mercato. Solo il Price to Book ratio esprime una forte sottovalutazione sia rispetto alla media del Ftse Mib che a quella del settore di riferimento.

La società, però, ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa. Infine, ricordiamo che il gruppo ridistribuisce dividendi dal rendimento molto ridotto.

La reazione di Amplifon sembra essersi già esaurita: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 19 luglio a quota 31,06 €, in ribasso del 2,27% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe rafforzarsi nel corso delle prossime sedute. Come si vede dal grafico, infatti, i tentativi di rompere al rialzo la resistenza in area 32,06 € sono falliti favorendo un’accelerazione ribassista. A questo punto potrebbe essere molto probabile una continuazione del ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

I rialzisti potrebbero prendere il sopravvento solo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 32,06 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Allontanare api e vespe dal giardino e balcone di casa: ecco cosa utilizzare e un trucchetto con l’alluminio

Vacanze low cost da sogno tra mare turchese e spiaggia sabbiosa in questa zona dell’Albania meno nota di Saranda